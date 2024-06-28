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"Что мы строим?": Бастрыкин рассказал чего не хватает современной России

"Что мы строим?": Бастрыкин рассказал чего не хватает современной России - 28.06.2024 Украина.ру

"Что мы строим?": Бастрыкин рассказал чего не хватает современной России

Сегодня в России не хватает понимания вектора развития — идеологии, поэтому населению понять направление изменений сложно. Об этом 28 июня заявил глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в ходе Петербургского международного юридического форума

2024-06-28T17:51

2024-06-28T17:51

2024-06-28T17:58

новости

александр бастрыкин

россия

следственный комитет

ск рф

идеология

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Глава российского ведомства подчеркнул, что жителям страны важно понимать к чему стремиться, однако сегодня такой ясности нет. По его мнению, сознание должно объединяться общей идеей, которую в свою очередь необходимо не только сформулировать, но и прописать в Конституции. Бастрыкин напомнил, что президент России Владимир Путин считает главной идеологией современной России патриотизм, но это понятие следует конкретизировать, добавил глава СК. В качестве примера он привел Китай, в Конституции которого прописано, что республика строит социализм.Почему для интеграции новых регионов России нужна идеология читайте в интервью заместителя главы Военно-гражданской администрации Харьковской области по внутренней политике Александра Слисаренко.

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новости, александр бастрыкин, россия, следственный комитет, ск рф, идеология