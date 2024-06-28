"Что мы строим?": Бастрыкин рассказал чего не хватает современной России - 28.06.2024 Украина.ру
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"Что мы строим?": Бастрыкин рассказал чего не хватает современной России
"Что мы строим?": Бастрыкин рассказал чего не хватает современной России - 28.06.2024 Украина.ру
"Что мы строим?": Бастрыкин рассказал чего не хватает современной России
Сегодня в России не хватает понимания вектора развития — идеологии, поэтому населению понять направление изменений сложно. Об этом 28 июня заявил глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в ходе Петербургского международного юридического форума
2024-06-28T17:51
2024-06-28T17:58
новости
александр бастрыкин
россия
следственный комитет
ск рф
идеология
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Глава российского ведомства подчеркнул, что жителям страны важно понимать к чему стремиться, однако сегодня такой ясности нет. По его мнению, сознание должно объединяться общей идеей, которую в свою очередь необходимо не только сформулировать, но и прописать в Конституции. Бастрыкин напомнил, что президент России Владимир Путин считает главной идеологией современной России патриотизм, но это понятие следует конкретизировать, добавил глава СК. В качестве примера он привел Китай, в Конституции которого прописано, что республика строит социализм.Почему для интеграции новых регионов России нужна идеология читайте в интервью заместителя главы Военно-гражданской администрации Харьковской области по внутренней политике Александра Слисаренко.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, александр бастрыкин, россия, следственный комитет, ск рф, идеология
Новости, Александр Бастрыкин, Россия, Следственный комитет, СК РФ, идеология

"Что мы строим?": Бастрыкин рассказал чего не хватает современной России

17:51 28.06.2024 (обновлено: 17:58 28.06.2024)
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЗаседание коллегии Следственного комитета РФ
Заседание коллегии Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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Сегодня в России не хватает понимания вектора развития — идеологии, поэтому населению понять направление изменений сложно. Об этом 28 июня заявил глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в ходе Петербургского международного юридического форума
"Очень хочется, чтобы я знал, что строю. И так каждый на своем рабочем месте. Когда есть идея, объединяющая народ, а она и является идеологией общества, вот тогда движение вперед идет гораздо быстрее", – указал он.
Глава российского ведомства подчеркнул, что жителям страны важно понимать к чему стремиться, однако сегодня такой ясности нет.
По его мнению, сознание должно объединяться общей идеей, которую в свою очередь необходимо не только сформулировать, но и прописать в Конституции.
Бастрыкин напомнил, что президент России Владимир Путин считает главной идеологией современной России патриотизм, но это понятие следует конкретизировать, добавил глава СК. В качестве примера он привел Китай, в Конституции которого прописано, что республика строит социализм.
Почему для интеграции новых регионов России нужна идеология читайте в интервью заместителя главы Военно-гражданской администрации Харьковской области по внутренней политике Александра Слисаренко.
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Заголовок открываемого материала
17:51"Что мы строим?": Бастрыкин рассказал чего не хватает современной России
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