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"Что мы строим?": Бастрыкин рассказал чего не хватает современной России
"Что мы строим?": Бастрыкин рассказал чего не хватает современной России - 28.06.2024 Украина.ру
"Что мы строим?": Бастрыкин рассказал чего не хватает современной России
Сегодня в России не хватает понимания вектора развития — идеологии, поэтому населению понять направление изменений сложно. Об этом 28 июня заявил глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в ходе Петербургского международного юридического форума
2024-06-28T17:51
2024-06-28T17:51
2024-06-28T17:58
новости
александр бастрыкин
россия
следственный комитет
ск рф
идеология
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Глава российского ведомства подчеркнул, что жителям страны важно понимать к чему стремиться, однако сегодня такой ясности нет. По его мнению, сознание должно объединяться общей идеей, которую в свою очередь необходимо не только сформулировать, но и прописать в Конституции. Бастрыкин напомнил, что президент России Владимир Путин считает главной идеологией современной России патриотизм, но это понятие следует конкретизировать, добавил глава СК. В качестве примера он привел Китай, в Конституции которого прописано, что республика строит социализм.Почему для интеграции новых регионов России нужна идеология читайте в интервью заместителя главы Военно-гражданской администрации Харьковской области по внутренней политике Александра Слисаренко.
https://ukraina.ru/20230823/1048884679.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, александр бастрыкин, россия, следственный комитет, ск рф, идеология
Новости, Александр Бастрыкин, Россия, Следственный комитет, СК РФ, идеология
"Что мы строим?": Бастрыкин рассказал чего не хватает современной России
17:51 28.06.2024 (обновлено: 17:58 28.06.2024)
Сегодня в России не хватает понимания вектора развития — идеологии, поэтому населению понять направление изменений сложно. Об этом 28 июня заявил глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в ходе Петербургского международного юридического форума