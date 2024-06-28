https://ukraina.ru/20240628/1055943519.html

Зеленский и его детальный и понятный план, "Сбер" в Донбассе. Итоги 28 июня на Украине

Зеленский и его детальный и понятный план, "Сбер" в Донбассе. Итоги 28 июня на Украине - 28.06.2024 Украина.ру

Зеленский и его детальный и понятный план, "Сбер" в Донбассе. Итоги 28 июня на Украине

Владимир Зеленский пообещал в этом году представить план окончания войны. В Донецке и Луганске открыли офисы "Сбербанка"

2024-06-28T18:43

2024-06-28T18:43

2024-06-28T18:43

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хроники

сбербанк

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Своё обещание Зеленский озвучил во время совместной пресс-конференции с президентом Словении Наташей Пирц Мусар."Дипломатический путь, избранный Украиной, это наша инициатива, потому что мы жертва в этой войне. Саммит мира прошёл и сейчас мы подробно работаем над тремя планами: энергетика, продовольственная безопасность и обмены. Я уверен, что эти вопросы мы решим. По крайней мере, мы подготовим детальный план. Это будет в ближайшее время. Все остальные пункты формулы мира мы также разработаем и подготовим совокупный план, который будет на столе перед всеми нашими партнерами. Для нас очень важно показать план окончания войны, который будет поддержан большинством мира. Это дипломатический путь, над которым мы работаем", - отметил Зеленский.При этом он признал, что не всё зависит только от Украины.Также Зеленский пообещал, что "понятный и детальный" план будет готов уже в текущем году.Днём ранее Зеленский уже заявлял, что необходимо закончить боевые действия как можно раньше."Украина не хочет затягивать войну, мы не хотим, чтобы она продолжалась годами. У нас много раненых и убитых на поле боя. Мы должны положить план урегулирования на стол в течение нескольких месяцев", - заявил Зеленский.Он заявил, что "план урегулирования" конфликта нужно подготовить ко второму саммиту по Украине.Тем временем на Украине растёт недовольство руководством страны и продолжающимися боевыми действиями. Так, 28 июня Зеленский поздравил сограждан с Днём Конституции. Однако в соцсетях под его поздравлением граждане Украины раскритиковали власти страны."На Зеленского обрушилась волна критики <..> под постом с поздравлением с Днём Конституции. "Очень символично, в день Конституции людей в бусики паковать". "А какая статья Конституции позволяет ТЦК (аналог росийских военкоматов — Ред.) паковать людей на улице в бусики против их воли? Или вы не в курсе этих событий господин президент?" "Прямо сейчас незаконно вывозят ребят, которых неправомерно задержали ТЦК во Львове вчера. Всю ночь задерживали где-то за городом, а сейчас везут на полигон в г. Ровно. Где полиция, где права человека?" "У бродячей собаки больше свобод и прав". "В такой жопе как сейчас, мы еще никогда не были. На улицах п****ц у нас, но мы рассказываем сказки". А мы напомним, что беспредельная "земобилизация" уничтожает рейтинг власти быстрее, чем провалы на фронте. Реальная поддержка президента к концу года упадёт на исторические 10%, что будет являться знаком к переделу власти внутри государства", - процитировал комментарии и прокомментировал происходящее в соцсетях у президента популярный в стране канал Mediakiller.При этом украинские СМИ не верят в искренность желания Зеленского прекратить боевые действия."Зеленский надеется на осеннее наступление и повторения успеха Харьковской/Херсонской операции. Главный удар снова будет сосредоточен на попытке обрезать сухопутный маршрут РФ в Крым. Будут пытаться идти на Мариуполь, минимально Токмак, чтобы "продать" это западным партнерам для продолжения войны и козырь на втором форуме, который хотят провести перед выборами в США. Предположительно в октябре. Но всё начнут с Харьковской области, куда стягивают крупные силы. Хотят использовать возврат харьковских территорий, как кейс воодушевления армии", - писал 27 июня после заявления Зеленского о необходимости прекратить боевые действия популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный".По мнению авторов канала, именно поэтому Зеленский и сделал заявление о необходимости скорейшего заявления боевых действиях."Вот почему Зе заявил сегодня про подготовку второго форума и обещания народу, что война вот-вот закончится её никто не будет затягивать. Это попытка поднять моральный дух армии и общества, что надо чуть-чуть поднажать, потерпеть и всё закончится. Как дополняет источник - это очередная ложь власти. Никто войну заканчивать не будет, а просто рассказывают народу очередную сказку, которую хочет слушать массы. Ведь посмотрите, как из его риторики ушки тезис про войну до границ 1991 года. Думаете он отказался? Нет! Просто недоговаривают. Сейчас об этом не выгодно говорить, народ хочет мира", - отмечалось в публикации канала.Таким образом, все разговоры Зеленского о мире — блеф. При этом рядовое население страны, если судить по украинскому сегменту соцсетей, устало от мобилизации и вряд ли будет сильно противиться заключению мирного соглашения с Россией.ДождалисьВ Донецкой Народной Республики открыли первый офис "Сбербанка", сообщил глава ДНР Денис Пушилин."Наш президент Владимир Путин призвал российские банки активнее заходить и работать на территории Донбасса и Новороссии. И вот уже сегодня вместе с заместителем председателя правления "Сбербанка" Станиславом Кузнецовым приняли участие в открытии первого полноформатного отделения "Сбербанка" в Донецкой Народной Республике", - рассказал Пушилин.Он указал на то, что с воссоединением Донбасса с Россией начались колоссальные изменения в финансовой сфере ДНР."Долгое время наши жители и бизнес-сообщество были лишены доступа ко многим банковским услугам. С возвращением домой, в Россию, начались колоссальные изменения, в том числе и в этой сфере. Приход в регион крупнейших банков России создает здоровую конкуренцию – а это, в свою очередь, побуждает финансовые учреждения предлагать более выгодные условия для своих клиентов в республике. С открытием отделения "Сбера" наши жители и бизнес теперь будут обеспечены удобным доступом к широкому спектру финансовых услуг, причем современных, высокотехнологичных. Например, инновационные банкоматы последнего поколения с отечественным программным обеспечением, их работу нам продемонстрировали в отделении банка. Уверен, что "Сбербанк" станет надежным партнером – как в целом для Донецкой Народной Республики, так и для всех, кто ценит качественное обслуживание, инновационные решения и профессиональный подход к финансовым вопросам", - отметил глава ДНР.Донецкий журналист Игорь Гомольский указал на контрастность Донецка."Донецк теперь, наверное, самый контрастный из всех контрастных городов. С одной стороны, тут "Сбер" открывает свои офисы, а с другой, буквально час назад видел, как люди покупали одежду с машины. Если центр города медленно, но уверенно тянется из 2006-го в день сегодняшний, то прифронт, к сожалению, всё глубже погружается в 90-е", - отметил он.Также офис "Сбербанка" открыли в Луганске."Побывал на открытии полноформатного офиса Сбербанка в центре Луганска. Начало работы "Сбера" в нашем регионе – долгожданное и важное событие для жителей Луганщины. Прежде всего, это важный шаг в развитии инфраструктуры республики, повышении качества жизни людей. Теперь им будет доступен весь перечень продуктов и услуг одного из крупнейших банков России. И для этого не придется выезжать за пределы региона. Немаловажно и то, что "Сбербанк" является проводником мер государственной поддержки. Это особенно актуально для нашего бизнеса, который сегодня нацелен на развитие", - заявил глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.Однако, по словам Пасечника, самое главное — другое."Но главное – увидел реакцию луганчан, которые искренне радовались и благодарили сотрудников нового отделения. А это один из важнейших показателей надёжности банка и высоких стандартов обслуживания клиентов. Спасибо команде "Сбера" за открытие офисов в республике. Уверен, что наше сотрудничество будет взаимовыгодным и плодотворным", - отметил Пасечник.Открытия "Сбербанка" в Донбассе ждали всё это время.О том, как видят иностранцы новые регионы России - в статье "Светлое будущее США и России: Джексон Хинкл побывал в новых регионах и рассказал о кризисе Америки"

https://ukraina.ru/20240628/1055933500.html

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Егор Леев

эксклюзив, хроники, сбербанк, леонид пасечник, денис пушилин, донецкая народная республика, россия, владимир зеленский, украина, луганская народная республика