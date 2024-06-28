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Зеленский объявил о подготовке второго "саммита мира" и разработке плана завершения конфликта
Зеленский объявил о подготовке второго "саммита мира" и разработке плана завершения конфликта - 28.06.2024 Украина.ру
Зеленский объявил о подготовке второго "саммита мира" и разработке плана завершения конфликта
Швейцарский "саммит мира" по урегулированию украинского конфликта стал лишь очередным – киевский режим готовит вторую встречу на которой также страны будут обсуждать пункты формулы Владимира Зеленского. Об этом он заявил в ходе переговоров с президентом Словении Наташей Пирц Мусар
2024-06-28T15:11
2024-06-28T15:11
2024-06-28T15:15
новости
владимир зеленский
киев
россия
сво
переговоры
"формула мира"
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Второй день подряд Зеленский поминает погибших военнослужащих украинской армии – именно с этого и начался официальный визит словенского лидера в Киев. После возложения цветов нелегитимный представитель власти вновь заявил о готовности к переговорам. "Проинформировал о работе по подготовке второго саммита мира-готовим группы стран по пунктам формулы мира. Мы должны вместе – все, кто действительно хочет мира, - разработать планы действий по всем аспектам безопасности, которые были нарушены Россией. Мы не хотим затягивать эту войну и должны как можно быстрее прийти к справедливому миру", – сказано в его телеграм-канале. С учетом того, что Зеленский неоднократно заявлял об условиях Киева для выхода на переговоры, можно предположить, что теперь речь идет о неком новом плане. С другой же стороны, он напоминает о своей "формуле мира", которую в России считают безальтернативной и ультимативной. Накануне после подписания соглашения с Евросоюзом по безопасности Зеленский выразил готовность к переговорам. Мирный план по завершению украинского конфликта будет подготовлен ко второму саммиту, однако ни сроки его проведения и условия Зеленский не указал.О чем президент России Владимир Путин мог намекнуть кураторам Киева, предлагая условия переговоров, читайте в интервью политтехнолога Евгений Ющук на Украина.ру.
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новости, владимир зеленский, киев, россия, сво, переговоры, "формула мира"
Новости, Владимир Зеленский, Киев, Россия, СВО, переговоры, "формула мира"
Зеленский объявил о подготовке второго "саммита мира" и разработке плана завершения конфликта
15:11 28.06.2024 (обновлено: 15:15 28.06.2024)
Швейцарский "саммит мира" по урегулированию украинского конфликта стал лишь очередным – киевский режим готовит вторую встречу на которой также страны будут обсуждать пункты формулы Владимира Зеленского. Об этом он заявил в ходе переговоров с президентом Словении Наташей Пирц Мусар