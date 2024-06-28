Широкая огласка в СМИ помогла "Яндексу" отказаться от артистов-русофобов - 28.06.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240628/1055937690.html
Широкая огласка в СМИ помогла "Яндексу" отказаться от артистов-русофобов
Широкая огласка в СМИ помогла "Яндексу" отказаться от артистов-русофобов - 28.06.2024 Украина.ру
Широкая огласка в СМИ помогла "Яндексу" отказаться от артистов-русофобов
Только после требования Роскомнадзора стриминговый сервис "Яндекс.Музыка" ограничил доступ к прослушиванию песен украинских музыкантов, воспевающих ненависть к России и ее жителям и финансирующих украинскую армию. Проверка представителей федеральных органов прошла после публикации статьи в СМИ
2024-06-28T14:34
2024-06-28T14:41
новости
россия
украина
роскомнадзор
яндекс
вооруженные силы украины
сво
экстремизм
госисполнители
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103283/69/1032836906_0:14:275:169_1920x0_80_0_0_f795fb681085376ff7fd712b172de39f.jpg
Как уточняется, стриминговый сервис якобы не отслеживает содержание и происхождение контента, который появляется на платформе. Мониторинг проводит Роскомнадзор, который за неполных два года успел проанализировать более 15 тысяч песен. Отметим, что накануне директор "Лиги безопасного интернета" РФ Екатерина Мизулина обратила внимание на двух рэперов из Украины, которые отличились русофобскими высказываниями и спонсировали украинскую армию, но собирались выступить в Москве и Санкт-Петербурге. Их треки также широко представлены на "Яндекс.Музыка".Как музыка могла бы помощь народам объединиться вновь читайте в интервью российского музыканта, поэта, лидера рок-группы 7Б Ивана Демьяна изданию Украина.ру.
https://ukraina.ru/20240406/1054333828.html
россия
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103283/69/1032836906_16:0:260:183_1920x0_80_0_0_0a5c2d372b735c6b69519e749bae5762.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, украина, роскомнадзор, яндекс, вооруженные силы украины, сво, экстремизм, госисполнители
Новости, Россия, Украина, Роскомнадзор, Яндекс, Вооруженные силы Украины, СВО, экстремизм, госисполнители

Широкая огласка в СМИ помогла "Яндексу" отказаться от артистов-русофобов

14:34 28.06.2024 (обновлено: 14:41 28.06.2024)
 
© Открытые источникителефон, наушники, музыка
телефон, наушники, музыка
© Открытые источники
Читать в
Только после требования Роскомнадзора стриминговый сервис "Яндекс.Музыка" ограничил доступ к прослушиванию песен украинских музыкантов, воспевающих ненависть к России и ее жителям и финансирующих украинскую армию. Проверка представителей федеральных органов прошла после публикации статьи в СМИ

"Яндекс.Музыка" пошла на попятную и ограничила доступ к страницам двух украинских неонацистских исполнителей, "Антитела" и "Молот Гитлера". После публикации Readovka Роскомнадзор провел мониторинг и направил требование избавиться от противоправного контента, деньги с которого шли на финансирование ВСУ", – сообщил телеграм-канал Readovka.

Как уточняется, стриминговый сервис якобы не отслеживает содержание и происхождение контента, который появляется на платформе. Мониторинг проводит Роскомнадзор, который за неполных два года успел проанализировать более 15 тысяч песен.
Отметим, что накануне директор "Лиги безопасного интернета" РФ Екатерина Мизулина обратила внимание на двух рэперов из Украины, которые отличились русофобскими высказываниями и спонсировали украинскую армию, но собирались выступить в Москве и Санкт-Петербурге. Их треки также широко представлены на "Яндекс.Музыка".
Как музыка могла бы помощь народам объединиться вновь читайте в интервью российского музыканта, поэта, лидера рок-группы 7Б Ивана Демьяна изданию Украина.ру.
БИ2
6 апреля, 13:30
Что достают из широких штанин наши иноагенты и релоканты. Новая серия: "Мы банкроты"Десятилетиями эти люди пребывали в почётном статусе русских артистов и даже "звёзд".
 
НовостиРоссияУкраинаРоскомнадзорЯндексВооруженные силы УкраиныСВОэкстремизмгосисполнители
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:45Где Россия нашла дырку в обороне ВСУ, куда бросят танковую армию и что не так с ФАБ-300 – Анпилогов
14:34Широкая огласка в СМИ помогла "Яндексу" отказаться от артистов-русофобов
14:14Патриарх африканской политики. В Россию приехал президент Республики Конго
14:11"Худшее в истории выступление": демократы обсуждают замену Байдена на выборах - Politico
14:08В ДНР открыли первый "Сбер"
14:04В Кремле прокомментировали дебаты Трампа и Байдена
14:01Незамеченная катастрофа. Почему необандеровцы вновь и вновь идут убивать русских
13:56Обещать не значит принять и защитить. ЕС по-прежнему манит Украину как осла морковкой
13:45Киев увеличивает количество блокпостов, чтобы пополнять ряды ВСУ
13:27Польша не будет отправлять военных на Украину - Минобороны
13:24Байдена специально подставили свои и теперь надеются на его смерть. Итоги президентских дебатов в США
13:18Тема России и украинского конфликта была ключевой: итоги первых дебатов в США в рецензиях экспертов
13:11Словаки иронично предсказали вылет украинской сборной с Евро-2024
13:00Дроны и схроны в Белоруссии и угроза РДК*, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 28 июня
12:29Виктор Яценко: "Гонка дронов" в зоне СВО ведёт к космической войне России и США
12:27Госпогранкомитет Белоруссии сообщил о скоплении террористов из РДК* у Житомирской области
12:08Русский поэт из Харькова Минаков получил премию имени Ахматовой
12:08Что сделают США, если Россия прямо сейчас не откроет Северный фронт и не "хокнет" "Хок" – Подлесный
11:50Украинцы стали чаще подделывать документы, чтобы сбежать из страны
11:47Рейтинг Байдена упал после дебатов с Трампом - опрос CNN
Лента новостейМолния