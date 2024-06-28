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Широкая огласка в СМИ помогла "Яндексу" отказаться от артистов-русофобов

Широкая огласка в СМИ помогла "Яндексу" отказаться от артистов-русофобов - 28.06.2024 Украина.ру

Широкая огласка в СМИ помогла "Яндексу" отказаться от артистов-русофобов

Только после требования Роскомнадзора стриминговый сервис "Яндекс.Музыка" ограничил доступ к прослушиванию песен украинских музыкантов, воспевающих ненависть к России и ее жителям и финансирующих украинскую армию. Проверка представителей федеральных органов прошла после публикации статьи в СМИ

2024-06-28T14:34

2024-06-28T14:34

2024-06-28T14:41

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Как уточняется, стриминговый сервис якобы не отслеживает содержание и происхождение контента, который появляется на платформе. Мониторинг проводит Роскомнадзор, который за неполных два года успел проанализировать более 15 тысяч песен. Отметим, что накануне директор "Лиги безопасного интернета" РФ Екатерина Мизулина обратила внимание на двух рэперов из Украины, которые отличились русофобскими высказываниями и спонсировали украинскую армию, но собирались выступить в Москве и Санкт-Петербурге. Их треки также широко представлены на "Яндекс.Музыка".Как музыка могла бы помощь народам объединиться вновь читайте в интервью российского музыканта, поэта, лидера рок-группы 7Б Ивана Демьяна изданию Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240406/1054333828.html

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новости, россия, украина, роскомнадзор, яндекс, вооруженные силы украины, сво, экстремизм, госисполнители