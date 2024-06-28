Протестующие киевляне перекрыли Центральный железнодорожный вокзал столицы
10:43 28.06.2024 (обновлено: 10:52 28.06.2024)
© пресс-служба УкрзализныцыПоезд Киев-Авдеевка
© пресс-служба Укрзализныцы
Проезд к Центральному железнодорожному вокзалу в Киеве заблокирован в связи с акцией протеста, из-за блокировки движения задерживается и общественный транспорта. В "Укрзализныци" (УЗ) осудили действия участников акции
"Проезд к центральному вокзалу в Киеве частично заблокирован из-за действий протестующих. Мы считаем недопустимым, чтобы военные, медики, волонтеры и семьи с детьми не попали на свои рейсы, поэтому придерживаем отправки на 10 минут", – сказано в телеграм-канале УЗ.
Что вывело жителей столицы на протест украинские СМИ не пишут. По некоторым данным, киевляне якобы призывают отменить снос оптового рынка. В свою очередь, пресс-служба "Укрзализныци" утверждает, что акция не связана с деятельностью УЗ и железнодорожных вокзалов станции Киев-Пассажирский.
Киевлянам и гостям украинской столицы посоветовали пользоваться Южным вокзалом.
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