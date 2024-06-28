https://ukraina.ru/20240628/1055897609.html

Протестующие киевляне перекрыли Центральный железнодорожный вокзал столицы

Протестующие киевляне перекрыли Центральный железнодорожный вокзал столицы - 28.06.2024 Украина.ру

Протестующие киевляне перекрыли Центральный железнодорожный вокзал столицы

Проезд к Центральному железнодорожному вокзалу в Киеве заблокирован в связи с акцией протеста, из-за блокировки движения задерживается и общественный транспорта. В "Укрзализныци" (УЗ) осудили действия участников акции

2024-06-28T10:43

2024-06-28T10:43

2024-06-28T10:52

новости

протесты

киев

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Что вывело жителей столицы на протест украинские СМИ не пишут. По некоторым данным, киевляне якобы призывают отменить снос оптового рынка. В свою очередь, пресс-служба "Укрзализныци" утверждает, что акция не связана с деятельностью УЗ и железнодорожных вокзалов станции Киев-Пассажирский. Киевлянам и гостям украинской столицы посоветовали пользоваться Южным вокзалом.Ранее в Николаеве в ответ на похищение украинца для последующей отправки его на фронт, его родственники вышли на протест. Подробнее о том, что стоит за протестами против мобилизации на Украине читайте в материале Павла Котова на Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240604/1055456060.html

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новости, протесты, киев