Протестующие киевляне перекрыли Центральный железнодорожный вокзал столицы - 28.06.2024 Украина.ру
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Протестующие киевляне перекрыли Центральный железнодорожный вокзал столицы
Протестующие киевляне перекрыли Центральный железнодорожный вокзал столицы - 28.06.2024 Украина.ру
Протестующие киевляне перекрыли Центральный железнодорожный вокзал столицы
Проезд к Центральному железнодорожному вокзалу в Киеве заблокирован в связи с акцией протеста, из-за блокировки движения задерживается и общественный транспорта. В "Укрзализныци" (УЗ) осудили действия участников акции
2024-06-28T10:43
2024-06-28T10:52
новости
протесты
киев
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Что вывело жителей столицы на протест украинские СМИ не пишут. По некоторым данным, киевляне якобы призывают отменить снос оптового рынка. В свою очередь, пресс-служба "Укрзализныци" утверждает, что акция не связана с деятельностью УЗ и железнодорожных вокзалов станции Киев-Пассажирский. Киевлянам и гостям украинской столицы посоветовали пользоваться Южным вокзалом.Ранее в Николаеве в ответ на похищение украинца для последующей отправки его на фронт, его родственники вышли на протест. Подробнее о том, что стоит за протестами против мобилизации на Украине читайте в материале Павла Котова на Украина.ру.
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новости, протесты, киев
Новости, протесты, Киев

Протестующие киевляне перекрыли Центральный железнодорожный вокзал столицы

10:43 28.06.2024 (обновлено: 10:52 28.06.2024)
 
© пресс-служба УкрзализныцыПоезд Киев-Авдеевка
Поезд Киев-Авдеевка
© пресс-служба Укрзализныцы
Читать в
Проезд к Центральному железнодорожному вокзалу в Киеве заблокирован в связи с акцией протеста, из-за блокировки движения задерживается и общественный транспорта. В "Укрзализныци" (УЗ) осудили действия участников акции
"Проезд к центральному вокзалу в Киеве частично заблокирован из-за действий протестующих. Мы считаем недопустимым, чтобы военные, медики, волонтеры и семьи с детьми не попали на свои рейсы, поэтому придерживаем отправки на 10 минут", – сказано в телеграм-канале УЗ.
Что вывело жителей столицы на протест украинские СМИ не пишут. По некоторым данным, киевляне якобы призывают отменить снос оптового рынка. В свою очередь, пресс-служба "Укрзализныци" утверждает, что акция не связана с деятельностью УЗ и железнодорожных вокзалов станции Киев-Пассажирский.
Киевлянам и гостям украинской столицы посоветовали пользоваться Южным вокзалом.
Ранее в Николаеве в ответ на похищение украинца для последующей отправки его на фронт, его родственники вышли на протест.
Подробнее о том, что стоит за протестами против мобилизации на Украине читайте в материале Павла Котова на Украина.ру.
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4 июня, 06:34
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Заголовок открываемого материала
10:43Протестующие киевляне перекрыли Центральный железнодорожный вокзал столицы
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