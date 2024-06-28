В Минобороны РФ назвали число сдавшихся в плен бойцов ВСУ - 28.06.2024 Украина.ру
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В Минобороны РФ назвали число сдавшихся в плен бойцов ВСУ
В Минобороны РФ назвали число сдавшихся в плен бойцов ВСУ - 28.06.2024 Украина.ру
В Минобороны РФ назвали число сдавшихся в плен бойцов ВСУ
За неделю в российский плен сдались 56 украинских военнослужащих. Об этом сообщила 28 июня пресс-служба Минобороны РФ
2024-06-28T15:52
2024-06-28T15:53
новости
россия
вооруженные силы украины
плен
военнопленные
всу
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"В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 56 украинских военнослужащих", - говорится в сообщении.26 июня в Минобороны РФ сообщили, что в результате переговоров в Россию вернули 90 российских военнослужащих, которым в украинском плену угрожала смертельная опасность. Взамен были переданы 90 военнопленных ВСУ. Обмен состоялся при посредничестве ОАЭ.Россия неоднократно призывала военнослужащих ВСУ, которые хотят сохранить свои жизни, выходить на частоту 149.200 и вызывать "Волгу".
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новости, россия, вооруженные силы украины, плен, военнопленные, всу
Новости, Россия, Вооруженные силы Украины, плен, военнопленные, ВСУ

В Минобороны РФ назвали число сдавшихся в плен бойцов ВСУ

15:52 28.06.2024 (обновлено: 15:53 28.06.2024)
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанк
© Пресс-служба Минобороны РФ
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За неделю в российский плен сдались 56 украинских военнослужащих. Об этом сообщила 28 июня пресс-служба Минобороны РФ
"В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 56 украинских военнослужащих", - говорится в сообщении.
26 июня в Минобороны РФ сообщили, что в результате переговоров в Россию вернули 90 российских военнослужащих, которым в украинском плену угрожала смертельная опасность. Взамен были переданы 90 военнопленных ВСУ. Обмен состоялся при посредничестве ОАЭ.
Россия неоднократно призывала военнослужащих ВСУ, которые хотят сохранить свои жизни, выходить на частоту 149.200 и вызывать "Волгу".
 
НовостиРоссияВооруженные силы УкраиныпленвоеннопленныеВСУ
 
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