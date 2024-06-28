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В Минобороны РФ назвали число сдавшихся в плен бойцов ВСУ

В Минобороны РФ назвали число сдавшихся в плен бойцов ВСУ - 28.06.2024 Украина.ру

В Минобороны РФ назвали число сдавшихся в плен бойцов ВСУ

За неделю в российский плен сдались 56 украинских военнослужащих. Об этом сообщила 28 июня пресс-служба Минобороны РФ

2024-06-28T15:52

2024-06-28T15:52

2024-06-28T15:53

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"В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 56 украинских военнослужащих", - говорится в сообщении.26 июня в Минобороны РФ сообщили, что в результате переговоров в Россию вернули 90 российских военнослужащих, которым в украинском плену угрожала смертельная опасность. Взамен были переданы 90 военнопленных ВСУ. Обмен состоялся при посредничестве ОАЭ.Россия неоднократно призывала военнослужащих ВСУ, которые хотят сохранить свои жизни, выходить на частоту 149.200 и вызывать "Волгу".

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2024

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новости, россия, вооруженные силы украины, плен, военнопленные, всу