Бастрыкин против того, чтобы россияне кормили террористов в тюрьмах. Выход – смертная казнь - 28.06.2024 Украина.ру
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Бастрыкин против того, чтобы россияне кормили террористов в тюрьмах. Выход – смертная казнь
Бастрыкин против того, чтобы россияне кормили террористов в тюрьмах. Выход – смертная казнь - 28.06.2024 Украина.ру
Бастрыкин против того, чтобы россияне кормили террористов в тюрьмах. Выход – смертная казнь
Содержание каждого заключенного в российской тюрьме обходится не менее чем в 300 тысяч рублей в год. С учетом того, что те же террористы, совершившие теракт в "Крокус Сити Холле" получили пожизненный срок, колоссальные суммы для них изымаются из налогов граждан, заявил глава Следкома РФ Александр Бастрыкин
2024-06-28T17:30
2024-06-28T17:57
новости
александр бастрыкин
россия
терроризм
крокус сити
теракт
жертвы
смертная казнь
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Вместо того, чтобы обслуживать преступников всю их оставшуюся жизнь, Бастрыкин предложил рассмотреть возможность отмены моратория на смертную казнь. Он напомнил, что в советское время за убийство двух-трех человек такое наказание уже применялось. Сегодня в России 15 обвиняемым в совершении вооруженного нападения на граждан в "Крокусе" и убийстве 145 человек грозит лишь пожизненный срок в тюрьме. Накануне Бастрыкин потребовал создать условия труда для русских, а мигрантов выгнать из страны.О том, к чему может привести отмена моратория на смертную казнь в России читайте интервью изданию Украина.ру почетного адвоката РФ, члена Высшего совета Общероссийского движения "Сильная Россия" Дмитрия Краснова.
https://ukraina.ru/20240406/1054303478.html
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новости, александр бастрыкин, россия, терроризм, крокус сити, теракт, жертвы, смертная казнь
Новости, Александр Бастрыкин, Россия, терроризм, Крокус Сити, теракт, жертвы, смертная казнь

Бастрыкин против того, чтобы россияне кормили террористов в тюрьмах. Выход – смертная казнь

17:30 28.06.2024 (обновлено: 17:57 28.06.2024)
 
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© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Содержание каждого заключенного в российской тюрьме обходится не менее чем в 300 тысяч рублей в год. С учетом того, что те же террористы, совершившие теракт в "Крокус Сити Холле" получили пожизненный срок, колоссальные суммы для них изымаются из налогов граждан, заявил глава Следкома РФ Александр Бастрыкин
Вместо того, чтобы обслуживать преступников всю их оставшуюся жизнь, Бастрыкин предложил рассмотреть возможность отмены моратория на смертную казнь. Он напомнил, что в советское время за убийство двух-трех человек такое наказание уже применялось.
Сегодня в России 15 обвиняемым в совершении вооруженного нападения на граждан в "Крокусе" и убийстве 145 человек грозит лишь пожизненный срок в тюрьме.

"Пожизненное лишение свободы – это что значит? Трехразовое питание, двухчасовые прогулки. Я себе не могу два часа позволить погулять. У меня нет времени, но иногда пообедать успеваю. Для них предусмотрен медицинский осмотр, включая стоматолога. Не болят ли у террористов зубки?", – возмутился глава российского Следкома в ходе Петербургского международного юридического форума.

Накануне Бастрыкин потребовал создать условия труда для русских, а мигрантов выгнать из страны.
О том, к чему может привести отмена моратория на смертную казнь в России читайте интервью изданию Украина.ру почетного адвоката РФ, члена Высшего совета Общероссийского движения "Сильная Россия" Дмитрия Краснова.
Индекс коррупции в странах Европы (2022). Инфографика - РИА Новости, 1920, 06.04.2024
6 апреля, 10:35
"Дьявольский ветер" Европы может стоить России жизней — юрист Краснов о смертной казниКровожадность закона давно зародилась в Европе. Если Россия пойдет по ее стопам и восстановит смертную казнь, это не приведет ни к чему хорошему.
 
НовостиАлександр БастрыкинРоссиятерроризмКрокус Сититерактжертвысмертная казнь
 
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Заголовок открываемого материала
17:51"Что мы строим?": Бастрыкин рассказал чего не хватает современной России
17:30Бастрыкин против того, чтобы россияне кормили террористов в тюрьмах. Выход – смертная казнь
17:03Медведев пожелал новому руководству НАТО и ЕС максимальных провалов и чудовищных проблем
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