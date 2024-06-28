https://ukraina.ru/20240628/1055942960.html

Бастрыкин против того, чтобы россияне кормили террористов в тюрьмах. Выход – смертная казнь

Бастрыкин против того, чтобы россияне кормили террористов в тюрьмах. Выход – смертная казнь - 28.06.2024 Украина.ру

Бастрыкин против того, чтобы россияне кормили террористов в тюрьмах. Выход – смертная казнь

Содержание каждого заключенного в российской тюрьме обходится не менее чем в 300 тысяч рублей в год. С учетом того, что те же террористы, совершившие теракт в "Крокус Сити Холле" получили пожизненный срок, колоссальные суммы для них изымаются из налогов граждан, заявил глава Следкома РФ Александр Бастрыкин

2024-06-28T17:30

2024-06-28T17:30

2024-06-28T17:57

новости

александр бастрыкин

россия

терроризм

крокус сити

теракт

жертвы

смертная казнь

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Вместо того, чтобы обслуживать преступников всю их оставшуюся жизнь, Бастрыкин предложил рассмотреть возможность отмены моратория на смертную казнь. Он напомнил, что в советское время за убийство двух-трех человек такое наказание уже применялось. Сегодня в России 15 обвиняемым в совершении вооруженного нападения на граждан в "Крокусе" и убийстве 145 человек грозит лишь пожизненный срок в тюрьме. Накануне Бастрыкин потребовал создать условия труда для русских, а мигрантов выгнать из страны.О том, к чему может привести отмена моратория на смертную казнь в России читайте интервью изданию Украина.ру почетного адвоката РФ, члена Высшего совета Общероссийского движения "Сильная Россия" Дмитрия Краснова.

https://ukraina.ru/20240406/1054303478.html

россия

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новости, александр бастрыкин, россия, терроризм, крокус сити, теракт, жертвы, смертная казнь