Мэр Черновцов Алексей Каспрук получил более 260 тысяч гривен компенсации (свыше 660 тысяч рублей) за отставку со своего поста, которую суд признал незаконной. Такие данные опубликованы на сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции

Черниговская ню-модель отсудила у полиции 270 тыс. грн за моральный ущерб © CC0, Pixabay выплатили 264 тысячи 839 гривен в качестве компенсации среднего заработка по решению суда.

Каспрук также задекларировал за январь 39 тысяч 500 гривен (около 100 тысяч рублей) зарплаты, которую он получил за работу в горсовете.

Мэр Черновцов был отстранен от должности с 26 июля 2018 года по 23 апреля 2019 года. В апреле Черновицкий окружной административный суд восстановил его в должности. Решение о досрочной отставке Каспрука признали незаконным.

За отставку Каспрука проголосовали местные депутаты. Обязанности Черновицкого городского головы исполнял секретарь горсовета Василий Продан.