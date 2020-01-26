В январе Каспруку выплатили 264 тысячи 839 гривен в качестве компенсации среднего заработка по решению суда.
Каспрук также задекларировал за январь 39 тысяч 500 гривен (около 100 тысяч рублей) зарплаты, которую он получил за работу в горсовете.
Мэр Черновцов был отстранен от должности с 26 июля 2018 года по 23 апреля 2019 года. В апреле Черновицкий окружной административный суд восстановил его в должности. Решение о досрочной отставке Каспрука признали незаконным.
За отставку Каспрука проголосовали местные депутаты. Обязанности Черновицкого городского головы исполнял секретарь горсовета Василий Продан.