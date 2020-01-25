Если Москва будет указывать на немецкую провокацию в Едвабном в 1941-м (массовое убийство евреев польскими погромщиками — ред.), продолжил эксперт, русских будут обвинять в еврейском погроме в Кишинёве 1903 года, который, по его мнению, произошел из-за австро-венгерской провокации.
«Давайте не будем обольщаться: если кто-то обвиняет Польшу в антисемитизме, он в действительности ищет дубину для удара даже по России! Кто-то подталкивает нас к конфликту только для того, чтобы очистить «доброе имя украинского национализма»», — подчеркнул Рэнкас.
И если Польша и Варшава будет давать совместный отпор подобным проявлениям, то это позволит построить польско-русское примирение и дружбу, заключил собеседник издания.