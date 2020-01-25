Если Россия в какой-то момент будет проводить свою историческую политику и пропаганду, обвиняя страны Восточной Европы в антисемитизме, она совершит глобальное пиар-самоубийство. Об этом рассказал польский политолог Конрад Рэнкас в интервью изданию Украина.ру

Конрад Рэнкас: «Нельзя злоупотреблять обвинениями в антисемитизме и соучастии в Холокосте» © vk.com, Конрад Ренкас

«Давайте не будем обольщаться: если кто-то обвиняет Польшу в антисемитизме, он в действительности ищет дубину для удара даже по России! Кто-то подталкивает нас к конфликту только для того, чтобы очистить «доброе имя украинского национализма»», — подчеркнул Рэнкас.

И если Польша и Варшава будет давать совместный отпор подобным проявлениям, то это позволит построить польско-русское примирение и дружбу, заключил собеседник издания.