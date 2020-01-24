Боевики из Переходного Национального Совета (ПНС) Ливии, устроившие дебоши, несмотря на перемирие с Ливийской национальной армией, ведут себя точно так же, как и украинские нацисты в Донбассе. Об этом рассказал военный эксперт Юрий Кнутов в недавнем комментарии Nation News

СМИ сообщили, почему на самом деле Хафтар отказался подписать мирный договор в Москве © РИА Новости, Владимир Астапкович | Перейти в фотобанк

Специалист уверен, что боевики ПНС Ливии не намерены способствовать мирному решению конфликта. Более того, по его словам, ПНС является декоративным органом, который не в состоянии установить власть в стране.

«Это как на Украине, где нацисты крутят президентом, как хотят, и в случае чего устраивают дебоши. Президент тут же встает на задние лапки и спрашивает: "Что изволите?". Примерно так же и в Триполи», — подчеркнул Кнутов.

Эксперт также отметил, что именно Ливийская национальная армия во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром заинтересована в мирном решении конфликта. Однако восстановлению мира сильно мешает поддержка Турцией боевиков ПНС.

На Анкару и лично президента Тайипа Эрдогана может повлиять только Россия, которая прикладывает все усилия для мирного урегулирования ситуации в Ливии, заключил собеседник издания.