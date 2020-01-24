В Ливии установилось перемирие 12 января. Несмотря на это, бесчинства боевиков ПНС Ливии продолжились. Так, в ночь с 21 на 22 января сирийские боевики, переправленные Турцией в Триполи, устроили нападение в районе Айн-Зара. В результате этой атаки были убиты два мирных жителя.
Специалист уверен, что боевики ПНС Ливии не намерены способствовать мирному решению конфликта. Более того, по его словам, ПНС является декоративным органом, который не в состоянии установить власть в стране.
«Это как на Украине, где нацисты крутят президентом, как хотят, и в случае чего устраивают дебоши. Президент тут же встает на задние лапки и спрашивает: "Что изволите?". Примерно так же и в Триполи», — подчеркнул Кнутов.
Эксперт также отметил, что именно Ливийская национальная армия во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром заинтересована в мирном решении конфликта. Однако восстановлению мира сильно мешает поддержка Турцией боевиков ПНС.
На Анкару и лично президента Тайипа Эрдогана может повлиять только Россия, которая прикладывает все усилия для мирного урегулирования ситуации в Ливии, заключил собеседник издания.