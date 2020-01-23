В частности депутат обнародовал письмо от 12 ноября 2019 года с соответствующим содержанием, в котором заместитель директора отдела по правоохранительным вопросам посольства США Дина Аба-Огли обращается к Рябошапке.
«Пользуясь случаем, свидетельствую вам свое уважение и в ответ на ваше письмо №14/3-323вых-19 от 10.10.2019 прошу дополнить список кандидатов в кадровую комиссию, предварительно выдвинутых посольством США, следующими участниками», — говорится в письме.
Далее указано четыре имени, среди кандидатур — Дмитрий Котляр, Михаил Камсиев, Евгений Грушовец и Анна Рожкова.
Дубинский отметил, что таким образом фактически посольство США назначает прокуроров Украине.