Посольство США предоставило генеральному прокурору Украины Руслану Рябошапке своих кандидатов в кадровую комиссию прокуроров. Об этом 23 января сообщил депутат от «Слуги народа» в Раде Александр Дубинский в своем Telegram

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