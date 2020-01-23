Взяв под контроль «Укрзализныцю», немцы вряд ли смогут полностью искоренить в ней коррупцию, – этим вопросом должна заниматься Украина, считает политолог Руслан Бизяев. Об этом он рассказал в комментарии изданию Украина.ру 23 января

Ранее в СМИ появилась информация о подписании меморандума между немецкой акционерной группой Deutsche Bahn и Кабинетом министров Украины о передаче под контроль государственного предприятия «Укрзализныця».

Немцы возьмут украинские железные дороги. Под контроль на десять лет © Twitter, Владимир Гройсман

«Безусловно, приход такого мощного инвестора, как Германия, может положительно сказаться на организации процесса, технологическом, техническом состоянии грузовых перевозок. Но побороть коррупцию — это уже другой вопрос, которым должна заниматься Украина, — никакая Германия этого не решит. Она может помочь, но это внутренняя проблема. Ни в одной стране еще не удалось побороть коррупцию с помощью внешних факторов», — отметил Бизяев.

В качестве примера он привел Южную Корею, находящуюся под протекторатом Соединенных Штатов уже почти 60 лет, где за всю историю существования страны в тюрьме из-за коррупции оказались четыре президента.