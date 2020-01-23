Трезубец и свастика. За что государственный герб Украины попал в список экстремистских символов Великобритании
Трезубец и свастика. За что государственный герб Украины попал в список экстремистских символов Великобритании
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Ранее изображение украинского трезубца попало в список экстремистских символов в пособии для британской полиции. Внешнеполитическое ведомство Украины выразило по этому поводу протест.

«К сожалению, праворадикальные группы имеют историю злоупотребления национальной символикой в качестве своей собственной идентификации. И именно это послужило мотивом включения некоторых символов в руководство», — объяснил Льюис.

Министр добавил, что британская полиция приносит извинения за возможное оскорбление, которое было нанесено народу Украины.

 