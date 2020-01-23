Ранее изображение украинского трезубца попало в список экстремистских символов в пособии для британской полиции. Внешнеполитическое ведомство Украины выразило по этому поводу протест.
«К сожалению, праворадикальные группы имеют историю злоупотребления национальной символикой в качестве своей собственной идентификации. И именно это послужило мотивом включения некоторых символов в руководство», — объяснил Льюис.
Министр добавил, что британская полиция приносит извинения за возможное оскорбление, которое было нанесено народу Украины.
.@UKHomeOffice Government comment on the inclusion of the #Tryzub in the Extremism Guide @TerrorismPolice:— Ukraine's Emb. to UK (@UkrEmbLondon) January 22, 2020
"We sincerely regret any offense caused to the Ukrainian nation or its people" — @BrandonLewis. #TridentIsUkraine🇺🇦 pic.twitter.com/gT445vBPxN