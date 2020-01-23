Праворадикальные группировки используют национальный символ Украины в качестве своей символики. Об этом заявил министр по вопросам безопасности Великобритании Брэндон Льюис, сообщило посольство Украины в Лондоне вечером 22 января

Трезубец и свастика. За что государственный герб Украины попал в список экстремистских символов Великобритании © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«К сожалению, праворадикальные группы имеют историю злоупотребления национальной символикой в качестве своей собственной идентификации. И именно это послужило мотивом включения некоторых символов в руководство», — объяснил Льюис.

Министр добавил, что британская полиция приносит извинения за возможное оскорбление, которое было нанесено народу Украины.

.@UKHomeOffice Government comment on the inclusion of the #Tryzub in the Extremism Guide @TerrorismPolice:

"We sincerely regret any offense caused to the Ukrainian nation or its people" — @BrandonLewis. #TridentIsUkraine🇺🇦 pic.twitter.com/gT445vBPxN — Ukraine's Emb. to UK (@UkrEmbLondon) January 22, 2020

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