Несмотря на недавнее обновление Кабинета министров РФ, внешнеполитический курс России вряд ли изменится, считает политолог, обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов. Об этом он рассказал в комментарии изданию Украина.ру

Зеленский хочет поладить с Россией. Получится ли? Мнения экспертов © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк Михаил Мишустин представил новое правительство, состав которого обновился почти наполовину. При этом при своих должностях остались министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу и министр энергетики Александр Новак.

«Все те министры, которые, так или иначе, занимались решением украинской проблематики, то есть министр иностранных дел, министр обороны, министр энергетики — они остались прежними. Только Козак, который занимался так или иначе украинским направлением действительно потерял должность в Кабмине, но он перешел в администрацию. А другие министры, насколько я понимаю, в этом направлении никакой особенной роли не играют», — отметил Корнилов

По его мнению, изменения в Кабмине вряд ли приведут к смене внешнеполитического курса России вообще и в частности на украинском направлении.