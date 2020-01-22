Накануне премьер-министр РФ Михаил Мишустин представил новое правительство, состав которого обновился почти наполовину. При этом при своих должностях остались министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу и министр энергетики Александр Новак.
«Все те министры, которые, так или иначе, занимались решением украинской проблематики, то есть министр иностранных дел, министр обороны, министр энергетики — они остались прежними. Только Козак, который занимался так или иначе украинским направлением действительно потерял должность в Кабмине, но он перешел в администрацию. А другие министры, насколько я понимаю, в этом направлении никакой особенной роли не играют», — отметил Корнилов
По его мнению, изменения в Кабмине вряд ли приведут к смене внешнеполитического курса России вообще и в частности на украинском направлении.