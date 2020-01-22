Министр обороны Украины Андрей Загороднюк анонсировал появление «первых дорожных карт» с НАТО в январе и отметил отношения страны с Альянсом, как наилучшие. Об этом 22 января он рассказал в интервью «Интерфакс-Украины»

«Для нас это чрезвычайный приоритет. Честно говоря, я думаю, что все задачи, которые мы поставили себе в прошлом году, выполнены. Наши отношения настолько хороши, насколько они вообще теоретически могут быть», — сказал министр.

Плоды евроинтеграции. Большая часть граждан Украины голосует за НАТО © пресс-служба президента Украины

Основными партнерами Украины Загороднюк назвал США, Канаду, Великобританию, Литву, Эстонию и Польшу, с которыми поддерживается «очень тесное сотрудничество». Кроме того министр анонсировал согласование «первых дорожных карт» в январе, потому стандартов там несколько сотен.