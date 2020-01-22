Верховная Рада спустя 28 лет после провозглашения независимости Украины разработает и примет закон о государственных символах, порядке их использования и охране. Об этом заявил первый вице-спикер парламента Руслан Стефанчук, передает «112 Украина» 22 января

В День соборности Зеленский перечислил характеристики «идеального» украинца © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк не выполнила требования Конституции, предусмотренное в ст.92 (исключительно законами устанавливается порядок использования и защиты государственных символов).

«Эта задача у нас стоит, в том числе и на эту каденцию ВРУ, потому что мы уже вписали в план законопроектных работ подготовку проекта о государственных символах Украины, порядок их использования и порядок их охраны», — заявил вице-спикер.

22 января в честь провозглашения объединения Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики в 1919 году на Украине празднуется День соборности. В честь этого события депутатский оргкорпус поднял флаг Украины над зданием Верховной Рады.