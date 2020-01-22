По словам Стефанчука, за все годы независимости Украины власть до сих пор не выполнила требования Конституции, предусмотренное в ст.92 (исключительно законами устанавливается порядок использования и защиты государственных символов).
«Эта задача у нас стоит, в том числе и на эту каденцию ВРУ, потому что мы уже вписали в план законопроектных работ подготовку проекта о государственных символах Украины, порядок их использования и порядок их охраны», — заявил вице-спикер.
22 января в честь провозглашения объединения Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики в 1919 году на Украине празднуется День соборности. В честь этого события депутатский оргкорпус поднял флаг Украины над зданием Верховной Рады.