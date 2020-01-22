Если украинские депутаты примут законы о фейках и о медиа, Запад воспримет их так же, как и проблемные законы о люстрации, языке и образовании, которые нарушают Конституцию и права человека. Об этом рассказал политолог Руслан Бизяев 21 января на пресс-конференции в Киеве

Крым. Отечество. Навсегда. №7 – Фейки украинских СМИ об улице Захарченко в Крыму © Скриншот из видео Украина.ру

За отказ СМИ предоставить структуру собственности, как предусматривает закон о медиа, Нацсовет по телерадиовещанию имеет право наказывать СМИ и публиковать исходящие данные. Однако, напомнил Бизяев, такой приказ и наказание за его невыполнение противоречит Конституции.

«Нарушение нацбезопасности и гостайны и СМИ — это не связанные между собой компоненты, мягкое и теплое. Но любое массмедиа на этом основании можно закрыть. Тогда мы будем иметь две реальности — настоящую и виртуальную. Это очень плохо закончилось для Советского Союза», — опасается политолог.

Также, по его мнению, запреты и наложение штрафов на «неправильные» массмедиа в любом случае не дадут власти запланированных результатов.