«Запретили у нас российские СМИ и социальные сети. Но по факту они не исчезли из нашего информационного поля. На «Одноклассниках», по последним данным, сидит 11% украинцев. Посмотрите, сколько в Киеве спутниковых тарелок. Бороться в XXI веке с распространением информации бессмысленно и бесполезно», — сказал он.
За отказ СМИ предоставить структуру собственности, как предусматривает закон о медиа, Нацсовет по телерадиовещанию имеет право наказывать СМИ и публиковать исходящие данные. Однако, напомнил Бизяев, такой приказ и наказание за его невыполнение противоречит Конституции.
«Нарушение нацбезопасности и гостайны и СМИ — это не связанные между собой компоненты, мягкое и теплое. Но любое массмедиа на этом основании можно закрыть. Тогда мы будем иметь две реальности — настоящую и виртуальную. Это очень плохо закончилось для Советского Союза», — опасается политолог.
Также, по его мнению, запреты и наложение штрафов на «неправильные» массмедиа в любом случае не дадут власти запланированных результатов.