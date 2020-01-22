Экс-сотрудник Офиса президента Украины Николай Богославец в январе опубликовал данные и номера телефонов нардепов и топ-менеджеров госпредприятий на своей странице в Facebook

Рейтинг ожидания. «Слуги народа» сохраняют электоральные позиции, потому что в них еще верят © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Владимир Бородянский, депутаты от фракции «Европейской солидарности» Артур Герасимов и Алексей Гончаренко, руководитель НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев и другие.

Богославец был уволен из ОП в августе 2019 года.

«Уволили после скандала с его неграмотностью, которую он сам растиражировал летом на своей странице. Сейчас представляется внештатным помощником депутата от "Слуги народа" Святослава Юраша. Рассказывает, что отвечает за вопросы внефракционных связей от имени [главы ОП Андрея] Богдана», — рассказал собеседник «Гордона».

При этом он добавил, что у Богославца могут быть проблемы с психикой, так как для «задабривания» «троллей» в соцсетях он скидывает реальные инсайдерские переписки «слуг народа».