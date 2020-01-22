Президент Украины Владимир Зеленский обратился к соотечественникам по случаю Дня соборности, который отмечается на Украине 22 января в честь провозглашения объединения Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики в 1919 году. Видеообращение опубликовала пресс-служба главы государства 21 января

Лукаш: Украине до соборности еще очень далеко © Facebook, Елена Лукаш | Перейти в фотобанк

В обращении Зеленский констатировал, что шанс на создание объединенной страны в 1919 году был быстро утрачен из-за «амбиций тогдашних политиков», помешавших единству в делах, а не только на словах.

По мнению президента, история учит украинцев тому, что они сильны лишь вместе, в связи с чем должны отбросить споры о прошлом и объединиться вокруг таких ценностей, как добродетель, порядочность, воспитанность, толерантность и другие.

«Не еду на красный, правильно паркуюсь, никогда не сажусь за руль навеселе. Забочусь об окружающей среде. Учусь критически мыслить. Я украинец, потому что мы лучшие в спорте, науке, в IT. Я веду здоровый образ жизни. Учу иностранные языки. Поддерживаю равные возможности для реализации мужчин и женщин. Уважаю права представителей всех национальных меньшинств и всех религий», — перечислил Зеленский характеристики «идеального» украинца.

Он считает все это необходимым для повышения конкурентоспособности в современном мире, чтобы «со временем стать первыми», что, по его мнению, всегда было мечтой украинцев.