«Укроборонпром» разработал собственный военный дрон для разведывательных операций. Об этом во вторник, 21 января, сообщила пресс-служба госконцерна

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