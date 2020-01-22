«Берегиня» — это первый украинский военный дрон. Рама устройства была изготовлена из карбона с помощью 3D-принтера. Вес квадрокоптера — 2 кг.
За три секунды беспилотник набирает высоту 100 метров. При скорости ветра 20 м/с им можно управлять без ограничений. Кроме того, дрон оснащен двумя камерами — цифровой и аналоговой. Изображение может подаваться не только пилоту, но и на наземную станцию по защищенным каналам связи.
Руководителем разработки дрона «Берегиня» стал 23-летний сотрудник завода Максим Шеремет, аспирант КПИ им. Сикорского.
Отмечается, что беспилотник был разработан по заказу Минобороны.