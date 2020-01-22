Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) подозревает бывшего начальника одесского филиала государственного предприятия «Администрация морских портов Украины» и еще четырех лиц в нанесении ущерба в $880 тысяч (почти 55 млн рублей). Об этом 21 января сообщили на сайте бюро

По данным следствия, в 2015 году подозреваемые организовали закупку услуг по строительству причала в Одесском морском торговом порту (за счет госбюджета).

Победу на аукционе одержала частная компания, у которой не было соответствующего опыта, а ее предложение не соответствовало условиям закупки. Руководители компаний заказчика и исполнителя подписали соглашения, где стоимость услуг была значительно увеличена. При этом обе компании контролировал один человек.

«Во вторник, 21 января 2020 года, детективы Национального бюро под процессуальным руководством прокуроров САП (Специальная антикоррупционная прокуратура — ред.) сообщили бывшему начальнику одесского филиала государственного предприятия "Администрация морских портов Украины" и еще четырем лицам о подозрении в завладении более 21,36 миллиона гривен (880,4 тысячи долларов) убытков ГП», — говорится в материале НАБУ.