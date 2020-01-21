Сегодня Белоруссия покупает только российскую нефть, но на фоне нефтегазовых споров Минска и Москвы ищет альтернативные источники поставок нефти, в частности, поставки черного золота из Украины, из Польши, стран Балтии, Казахстана и Азербайджана.
«Socar Trading поставляет по всему миру, может и в Белоруссию. Но это все зависит от переговоров», — сообщил глава государства.
Азербайджанский лидер добавил, что речь не идет о нефти из его страны. При этом Алиев отметил, что ему ничего неизвестно о подобных обращениях белорусской стороны.
По данным финансового аналитика Нарека Авакяна, любая нероссийская нефть для Минска будет стоить минимум на 15% дороже, что связано в том числе с щадящими таможенными и налоговыми условиями в РФ и ее более низкой себестоимостью.
Экономист Владимир Рожанковский прогнозирует, что подобный спор Москвы и Минска, как обычно, закончится подписанием взаимовыгодного соглашения, а Белоруссия не сможет постоянно закупать нефть у других поставщиков.