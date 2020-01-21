Азербайджанская компания Socar может технически осуществлять поставки нефти в Белоруссию через трейдинговые операции. Об этом рассказал президент Азербайджана Ильхам Алиев во время общения с журналистами в кулуарах форума в Давосе

«Были хищения». Безпалько пояснил, почему Латвия не сможет поставлять нефть в Белоруссию © РИА Новости, Андрей Александров | Перейти в фотобанк

«Socar Trading поставляет по всему миру, может и в Белоруссию. Но это все зависит от переговоров», — сообщил глава государства.

Азербайджанский лидер добавил, что речь не идет о нефти из его страны. При этом Алиев отметил, что ему ничего неизвестно о подобных обращениях белорусской стороны.

По данным финансового аналитика Нарека Авакяна, любая нероссийская нефть для Минска будет стоить минимум на 15% дороже, что связано в том числе с щадящими таможенными и налоговыми условиями в РФ и ее более низкой себестоимостью.

Экономист Владимир Рожанковский прогнозирует, что подобный спор Москвы и Минска, как обычно, закончится подписанием взаимовыгодного соглашения, а Белоруссия не сможет постоянно закупать нефть у других поставщиков.