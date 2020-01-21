Коллектив Окружного административного суда города Киева избрал Павла Вовка на должность председателя суда. Об этом 21 января сообщается на сайте Окружного административного суда города Киева

Судья Вовк заявил, что считает Порошенко врагом судебной власти © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк избран председатель суда, 39 из 42 присутствующих судей отдали свой голос за него.

Глава Окружного админсуда Киева Павел Вовк, судья Окружного админсуда Киева Игорь Погрибниченко и судья Суворовского районного суда Одессы Иван Шепитко были подозреваемые по делу о вмешательстве в деятельность госорганов. По версии следствия, Вовк со своими коллегами саботировали квалификационное оценивание путем назначения лояльных членов ВККСУ, запугивания других.

НАБУ опубликовало часть записей разговоров из кабинета Вовка, судья опроверг их подлинность. Шевченковский районный суд Киева отказал Генеральной прокуратуре в продлении сроков досудебного расследования и ведомство решило завершить расследование, чтобы в дальнейшем передать дело в суд.