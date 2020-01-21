Юная украинка решила разбогатеть на продаже девственности в Сети

Украинка под ником Polisha решила продать невинность за 50 тысяч евро (3,4 млн рублей). Соответствующее объявление появилось на днях на сайте Сinderella escorts

Секс, наркотики: в Раде зарегистрировали необычную точку доступа Wi-Fi © РИА Новости, Валерий Мельников | Перейти в фотобанк

«Я хочу продать свою девственность, потому что чувствую себя подобно птице в клетке. Я хочу чувствовать себя свободно и получить все счастье этой жизни. На полученные деньги я хотела бы окончить учебу за границей и купить дом моей мечты у моря», — сказала девушка.

Предприимчивая украинка также ищет богатого покровителя или состоятельного мужа. Она готова получить финансовую поддержку от нетребовательного спонсора без секса. В месяц барышня требует 10 тысяч евро.