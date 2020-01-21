Юная украинка решила разбогатеть на продаже девственности в Сети

На страничке Polisha говорится, что врач подтвердил ее девственность. Чтобы удостовериться в этом, покупатель может либо пригласить доктора на встречу, либо навестить вместе с девушкой медика в Германии за день до интимной встречи.
«Я хочу продать свою девственность, потому что чувствую себя подобно птице в клетке. Я хочу чувствовать себя свободно и получить все счастье этой жизни. На полученные деньги я хотела бы окончить учебу за границей и купить дом моей мечты у моря», — сказала девушка.
Предприимчивая украинка также ищет богатого покровителя или состоятельного мужа. Она готова получить финансовую поддержку от нетребовательного спонсора без секса. В месяц барышня требует 10 тысяч евро.