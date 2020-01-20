Кривонос утверждает, что украинское командование получило от военных координаты отступающей из Славянска колонны Стрелкова, однако отказалось дать приказ открыть огонь.
«И авиация, которая вылетела (а мы направляли авиацию, координировали, куда и как лететь), не открыла огонь. Почему? Задайте вопрос тому, кто руководил общей операцией», — сказал Кривонос, уточнив, что имеет в виду Муженко.
По словам Кривоноса, он прямо сказал Муженко, что тот предатель.
Киевский режим после госпереворота 2014 года развязал гражданскую войну в Донбассе против несогласных с политикой новых властей. В ходе конфликта, по данным ООН, погибло более 10 тыс. человек.
Украинские власти при поддержке США обвиняют Россию в «военной агрессии» на Юго-Востоке Украины, не предъявляя сколько-нибудь весомых доказательств этого утверждения. Москва неоднократно подчеркивала, что РФ не является стороной внутриукраинского конфликта в Донбассе.