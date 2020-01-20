Замсекретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины генерал-майор Сергей Кривонос назвал экс-главу Генштаба страны Виктора Муженко предателем за отказ уничтожить колонну ополченцев во главе с Игорем Стрелковым в 2014-м. Слова Кривоноса прозвучали в интервью «Радио свобода», опубликованном 20 января

Кривонос утверждает, что украинское командование получило от военных координаты отступающей из Славянска колонны Стрелкова, однако отказалось дать приказ открыть огонь.

«И авиация, которая вылетела (а мы направляли авиацию, координировали, куда и как лететь), не открыла огонь. Почему? Задайте вопрос тому, кто руководил общей операцией», — сказал Кривонос, уточнив, что имеет в виду Муженко.

Зеленский: Мы договорились с Кривоносом о сотрудничестве, а он снялся в пользу Порошенко © Сергей Кривонос. Facebook

Киевский режим после госпереворота 2014 года развязал гражданскую войну в Донбассе против несогласных с политикой новых властей. В ходе конфликта, по данным ООН, погибло более 10 тыс. человек.

Украинские власти при поддержке США обвиняют Россию в «военной агрессии» на Юго-Востоке Украины, не предъявляя сколько-нибудь весомых доказательств этого утверждения. Москва неоднократно подчеркивала, что РФ не является стороной внутриукраинского конфликта в Донбассе.