По словам Кику, Молдавия с 10 по 20 января вводила ограничения для проезда приднестровских автомобилей через молдавско-украинскую границу, чтобы подготовиться к запрету, который решила наложить Украина.
«Наши коллеги из Украины предупредили, что с 1 апреля они не будут впускать автомобили с приднестровскими номерами. Поэтому специалисты из государственных органов страны в течение 10 дней проверили в тестовом режиме, как действовать, если автомобили не будут пускать», — заявил Кику.
По его словам, Кишинев предоставил возможность молдаванам, проживающим в приднестровском регионе, получить нейтральные номера, чтобы они могли выезжать в другие страны. Большинство жителей Приднестровья перешли на эти номера, но какая-то часть еще не перешла.