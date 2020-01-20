Украина с 1 апреля не будет впускать на свою территорию автомобили с номерами Приднестровья. Об этом 20 января заявил премьер-министр Молдавии Ион Кику, сообщило интернет-издание NewsMaker

Власть новая, методы старые. Молдавия не пустила в прокат российский фильм о декабристах © РИА Новости, Сергей Пятаков | Перейти в фотобанк

«Наши коллеги из Украины предупредили, что с 1 апреля они не будут впускать автомобили с приднестровскими номерами. Поэтому специалисты из государственных органов страны в течение 10 дней проверили в тестовом режиме, как действовать, если автомобили не будут пускать», — заявил Кику.

По его словам, Кишинев предоставил возможность молдаванам, проживающим в приднестровском регионе, получить нейтральные номера, чтобы они могли выезжать в другие страны. Большинство жителей Приднестровья перешли на эти номера, но какая-то часть еще не перешла.