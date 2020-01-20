Власть новая, методы старые. Молдавия не пустила в прокат российский фильм о декабристах
Власть новая, методы старые. Молдавия не пустила в прокат российский фильм о декабристах
© РИА Новости, Сергей Пятаков | Перейти в фотобанк
По словам Кику, Молдавия с 10 по 20 января вводила ограничения для проезда приднестровских автомобилей через молдавско-украинскую границу, чтобы подготовиться к запрету, который решила наложить Украина.

«Наши коллеги из Украины предупредили, что с 1 апреля они не будут впускать автомобили с приднестровскими номерами. Поэтому специалисты из государственных органов страны в течение 10 дней проверили в тестовом режиме, как действовать, если автомобили не будут пускать», — заявил Кику.

По его словам, Кишинев предоставил возможность молдаванам, проживающим в приднестровском регионе, получить нейтральные номера, чтобы они могли выезжать в другие страны. Большинство жителей Приднестровья перешли на эти номера, но какая-то часть еще не перешла.