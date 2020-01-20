Российский актер Марат Башаров подтвердил, что ему запретили въезд на территорию Украины. Об этом вечером 19 января сообщил в Facebook обвиняемый по делу об убийстве националист Сергей Стерненко, который в соцсетях поинтересовался у россиянина судьбой его гастролей в украинских городах

Неприкосновенные. Как Стерненко и радикалы убивают рейтинг Зеленского © Facebook, Георгий Бариленко | Перейти в фотобанк

«Мне запретили въезд в Украину. Очень жаль, беспощадная политика», — написал Башаров, не догадываясь, судя по всему, какой контекст вкладывал в свой вопрос Стерненко и кто он вообще такой.

Ранее сообщалось, что украинские националисты пригрозили устроить Башарову «теплый прием» из-за его позиции по Крыму.

Сам Стерненко известен тем, что зарезал человека в Одессе, где Башаров также собирался выступать. Неонацист совершил убийство, нанеся человеку несколько ударов ножом в спину, и объявил это «самозащитой».

Рассмотрение его дела перевели из Одессы в Киев, где следствие фактически остановилось, а Стерненко преспокойно разгуливает по улицам столицы.