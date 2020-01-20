Стерненко поинтересовался у актера, правда ли, что его гастроли по Украине отменяются, а то он с друзьями «хотел сходить в Киеве».
«Мне запретили въезд в Украину. Очень жаль, беспощадная политика», — написал Башаров, не догадываясь, судя по всему, какой контекст вкладывал в свой вопрос Стерненко и кто он вообще такой.
Ранее сообщалось, что украинские националисты пригрозили устроить Башарову «теплый прием» из-за его позиции по Крыму.
Сам Стерненко известен тем, что зарезал человека в Одессе, где Башаров также собирался выступать. Неонацист совершил убийство, нанеся человеку несколько ударов ножом в спину, и объявил это «самозащитой».
Рассмотрение его дела перевели из Одессы в Киев, где следствие фактически остановилось, а Стерненко преспокойно разгуливает по улицам столицы.