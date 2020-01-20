«Сегодня в Польше предпочитают об этом не вспоминать, для них есть только вооруженные силы, которые подчинялись польскому эмигрантскому правительству», — пояснил эксперт.
Гаспарян при этом обратил внимание, что Минобороны РФ сегодня рассекречивает подлинные документы, связанные с историей Второй мировой войны, которые проливают дополнительный свет на события, происходящие в те годы на территории Польши.
Этот процесс важен не только с точки зрения исторической важности, но и в связи с тем, что нужно противостоять распространяемой во всем мире антинаучной точке зрения на события Второй мировой войны, о чем говорил президент РФ Владимир Путин, подытожил историк.