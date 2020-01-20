Честь войти в освобожденную Варшаву в январе 1945 года первыми была предоставлена польским военнослужащим – союзникам Красной Армии, которые воевали за освобождение Польши от немецкой оккупации. Об этом рассказал историк и политолог Армен Гаспарян 20 января в комментарии радиостанции Sputnik

Мачей Вишнёвский: «Ни один народ не был «белым и пушистым» в трудные моменты истории» © facebook.com/maciej.wisniowski.399

Гаспарян при этом обратил внимание, что Минобороны РФ сегодня рассекречивает подлинные документы, связанные с историей Второй мировой войны, которые проливают дополнительный свет на события, происходящие в те годы на территории Польши.

Этот процесс важен не только с точки зрения исторической важности, но и в связи с тем, что нужно противостоять распространяемой во всем мире антинаучной точке зрения на события Второй мировой войны, о чем говорил президент РФ Владимир Путин, подытожил историк.