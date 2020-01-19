Демократы направили в сенат подробное обоснование импичмента, который они просят вынести президенту США Дональду Трампу, подробный 111-страничный документ опубликован на сайте комитета по разведке Палаты представителей 18 января

Палата представителей в декабре вынесла Трампу импичмент по двум пунктам — превышение полномочий и воспрепятствование работе сената. Импичмент был вынесен голосами демократов. Они обвиняют Трампа в том, что он требовал политических услуг от президента Украины Владимира Зеленского в обмен на уже выделенную конгрессом военную помощь Киеву. Трамп отрицает обвинения.

«Президент Дональд Дж. Трамп использовал официальные полномочия для давления на иностранное правительство с тем, чтобы вмешаться в выборы в США ради собственных личных политических выгод. Затем он попытался скрыть этот замысел, помешав конгрессу расследовать его нарушения», — говорится в документе.

Лёд тронулся, господа присяжные заседатели! Дело об импичменте Трампа передано в Сенат США © AP, Susan Walsh | AP, Susan Walsh | Перейти в фотобанк

«Сенат должен использовать это решение, чтобы защитить выборы в США в 2020 году, защитить нашу конституционную форму правления и устранить угрозу, которую президент представляет для национальной безопасности США», — сообщается в документе.

На истекающей неделе палата представителей передала дело по импичменту в сенат для проведения процесса над президентом. Уже приведены к присяге председатель Верховного суда Джон Робертс, который будет председательствовать на процессе, и сенаторы, которые будут исполнять обязанности присяжных. Разбирательство по сути дела начнется в сенате 21 января.