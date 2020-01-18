Мечта каждого жителя Донбасса - чтобы регион стал полноправным субъектом Российской Федерации. Об этом сообщил председатель народного совета Донецкой Народной Республики Владимир Бидевка, передает 18 января РИА Новости

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