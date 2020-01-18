«Жители Донбасса — Донецкой народной республики, уверен, что и Луганской — подтверждают свой выбор, который они сделали в мае 2014 года, который направлен на то, чтобы всячески развивать сотрудничество с Россией. Конечно же, мечта каждого жителя Донбасса — это то, чтобы наша республика стала полноправным субъектом Российской Федерации, но мы понимаем непростую международную обстановку, мы понимаем геополитическую обстановку, мы понимаем, что для этого еще очень много нужно сделать», — сказал Бидевка.
Он уточнил, что Донбассу, в частности, необходимо развивать экономику, чтобы «не быть нахлебниками, а вносить свой посильный вклад в развитие русского мира».