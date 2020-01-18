Обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов 18 января в комментарии изданию Украина.ру удивился тому, что Украина, на протяжении пяти лет воюющая с Россией, вдруг решила принять меры для уменьшения вероятности эскалации конфликта с РФ

Новая стратегия: Украина планирует снизить напряженность в отношениях с Россией © РИА Новости, Кирилл Каллиников | Перейти в фотобанк

Он посоветовал Украине сначала остановить войну, а затем рассматривать подобные вопросы.

Накануне в Киеве состоялось заседание Совета по нацбезопасности и обороне Украины, на котором была представлена Обновленная стратегия нацбезопасности Украины, предусматривающая меры по снижению напряженности в отношениях с Россией.

Проект стратегии был представлен в штаб-квартире НАТО и получил там положительную оценку.