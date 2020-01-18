«Просто удивительно слышать, что… они там собираются рассмотреть вопросы о возможности избежать эскалации конфликта с Россией. Они уже воюют с Россией, насколько мне помнится, пять лет. Во всяком случае, судя по заявлениям и провластных деятелей, и собственно представителей власти официальных (и предыдущей и нынешней), идет война нещадная с Россией. А они вдруг собрались решать вопрос о том, как не допустить этой войны», — сказал Корнилов.
Он посоветовал Украине сначала остановить войну, а затем рассматривать подобные вопросы.
Накануне в Киеве состоялось заседание Совета по нацбезопасности и обороне Украины, на котором была представлена Обновленная стратегия нацбезопасности Украины, предусматривающая меры по снижению напряженности в отношениях с Россией.
Проект стратегии был представлен в штаб-квартире НАТО и получил там положительную оценку.