Член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько, который вошел в комиссию по изменению Конституции РФ, надеется, что в Основном законе закрепят право на ирреденту - воссоединение всего Русского мира. Он сказал об этом в интервью изданию Украина.ру 17 января

Безпалько: В Конституции РФ должно быть закреплено право присоединения к России Украины и Белоруссии © РИА Новости, Нина Зотина | Перейти в фотобанк Владимир Путин предложил внести поправки в Конституцию России.

Безпалько выразил надежду на то, что в Конституции будут закреплены нормы, которые облегчат гражданам Украины и Белоруссии вступление в российское подданство. По его мнению, это позволило бы в значительной мере решить демографическую проблему.

«Мне бы очень хотелось, чтобы право на ирреденту — воссоединение всего Русского мира — было закреплено не просто в законодательстве, но и в Конституции России. Тогда бы любой регион не только Украины, но и Белоруссии имел бы возможность присоединения к России на основании этого положения Конституции, а не только положения о праве наций на самоопределение», — сказал эксперт.

Стоит отметить, что проблему демографии в своем послании президент обозначил как одну из самых опасных и угрожающих существованию России.