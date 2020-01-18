В ходе послания Федеральному собранию 15 января президент РФ Владимир Путин предложил внести поправки в Конституцию России.
Безпалько выразил надежду на то, что в Конституции будут закреплены нормы, которые облегчат гражданам Украины и Белоруссии вступление в российское подданство. По его мнению, это позволило бы в значительной мере решить демографическую проблему.
«Мне бы очень хотелось, чтобы право на ирреденту — воссоединение всего Русского мира — было закреплено не просто в законодательстве, но и в Конституции России. Тогда бы любой регион не только Украины, но и Белоруссии имел бы возможность присоединения к России на основании этого положения Конституции, а не только положения о праве наций на самоопределение», — сказал эксперт.
Стоит отметить, что проблему демографии в своем послании президент обозначил как одну из самых опасных и угрожающих существованию России.