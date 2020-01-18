На Украине разгорелся скандал вокруг резко выросших зарплат министров и чиновников, которые получили огромные премии и прибавки за декабрь. Так, зарплата гендиректора «Укрпочты» Игоря Смелянского в два раза оказалась больше оклада президента США Дональда Трампа.
«Я думаю, что объяснять это они будут тем, что зарплаты нужны, чтобы не воровали. На самом деле, поскольку они даже воровать не умеют, воровать-то будут другие, те, кто их назначал на эти должности, олигархи украинские. То, соответственно, это им вроде отступного, чтобы они не лезли не в свое дело, а просто получали свои деньги в виде зарплаты», — объяснил Ищенко.
По данным экс-вице-премьера и экс-министра соцполитики Павла Розенко, зарплаты высших руководителей Кабмина подняли в 3,5-5 раз, а депутатов — в 2,5 раза.