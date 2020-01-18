Украинские министры, чиновники и депутаты получили отступные в виде огромных прибавок к своим зарплатам от олигархов, которые и назначили их на эти должности. Об этом 17 января в комментарии изданию Украина.ру рассказал политолог Ростислав Ищенко

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«Я думаю, что объяснять это они будут тем, что зарплаты нужны, чтобы не воровали. На самом деле, поскольку они даже воровать не умеют, воровать-то будут другие, те, кто их назначал на эти должности, олигархи украинские. То, соответственно, это им вроде отступного, чтобы они не лезли не в свое дело, а просто получали свои деньги в виде зарплаты», — объяснил Ищенко.

По данным экс-вице-премьера и экс-министра соцполитики Павла Розенко, зарплаты высших руководителей Кабмина подняли в 3,5-5 раз, а депутатов — в 2,5 раза.