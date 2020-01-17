Среди народных депутатов Верховной Рады нашелся двойник американского изобретателя Илона Маска. Сходство между украинским парламентарием и миллиардером обнаружил медиаэксперт Александр Глущенко, опубликовавший 17 января фотографию нардепа в Facebook

«Эм, нет»: Илон Маск заявил, что не дарил Лукашенко электромобиль Tesla © Tesla Motors | Tesla Motors | Перейти в фотобанк «Илоном Маском» оказался Сергей Колебошин, заместитель председателя Комитета ВР Украины по вопросам образования, науки и инноваций, член фракции «Слуга народа».

«Пока вы все дружно увольняете Алексея Гончарука, в Раде замечен Илон Маск», — написал Глущенко.

Знает ли сам Колебошин о своем сходстве с основателем Tesla и SpaceX, пока неизвестно.

В пятницу, 17 января, глава Кабмина Алексей Гончарук написал заявление об отставке и передал его президенту и в Раду.

Поводом для этого стала публикация скандальных аудиозаписей, сделанных якобы во время совещания с членами правительства.