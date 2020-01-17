«Илоном Маском» оказался Сергей Колебошин, заместитель председателя Комитета ВР Украины по вопросам образования, науки и инноваций, член фракции «Слуга народа».
«Пока вы все дружно увольняете Алексея Гончарука, в Раде замечен Илон Маск», — написал Глущенко.
Знает ли сам Колебошин о своем сходстве с основателем Tesla и SpaceX, пока неизвестно.
В пятницу, 17 января, глава Кабмина Алексей Гончарук написал заявление об отставке и передал его президенту и в Раду.
Поводом для этого стала публикация скандальных аудиозаписей, сделанных якобы во время совещания с членами правительства.