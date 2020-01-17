Коломойский являлся владельцем клуба «Днепр» с 1998 года, до момента, когда команда пришла в упадок и в итоге прекратила свое существование. Генеральным спонсором днепрян был «Приватбанк», которым владел до национализации Коломойский.
В настоящее время олигарх заявляет, что не принимает никакого финансового участия в жизни украинских спортивных команд.
Он подчеркнул, что СМИ ошибочно связывают его с «Карпатами», половиной акций которого он якобы владеет, а также с ФК «Днепр-1», который был создан вместо канувшего в небытие двукратного чемпиона СССР.
На вопрос, вкладывает ли он деньги в нынешний днепровский футбольный проект, Коломойский подчеркнул, что поддерживает эту команду исключительно морально.
Аналогичное отношение у него, добавил олигарх, и к баскетбольному «Днепру», за который выступает его сын.