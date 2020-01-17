Олигарх Игорь Коломойский ответил на несколько вопросов журналистов спортивного издания Tribuna.com, которые попытались выяснить, финансирует ли он в настоящий момент какие-либо украинские футбольные клубы. Ответы бизнесмена были опубликованы 17 января

«Афера Коломойского». Болельщики выснили, на что олигарх поменял футбольный клуб «Днепр» © скриншот с видео "Радіо Свобода" | скриншот с видео "Радіо Свобода" | Перейти в фотобанк

В настоящее время олигарх заявляет, что не принимает никакого финансового участия в жизни украинских спортивных команд.

Он подчеркнул, что СМИ ошибочно связывают его с «Карпатами», половиной акций которого он якобы владеет, а также с ФК «Днепр-1», который был создан вместо канувшего в небытие двукратного чемпиона СССР.

На вопрос, вкладывает ли он деньги в нынешний днепровский футбольный проект, Коломойский подчеркнул, что поддерживает эту команду исключительно морально.

Аналогичное отношение у него, добавил олигарх, и к баскетбольному «Днепру», за который выступает его сын.