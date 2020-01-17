Во Львове решили награждать школьников круассанами за хорошее знание украинского

Владельцы двух магазинов во Львове придумали нестандартный пиар-ход: учащимся школ бесплатно раздают круассаны за хорошие отметки. Поощряются исключительно успехи в изучении украинского языка. Свежевыпеченные хлебобулочные изделия получают те дети, которые могут похвастаться знанием мовы на 10-12 баллов.
Акция получила название «Украинский — это очень круто!» и ее планируется сделать постоянной. Между тем психологи предупреждают об опасности формирования привычки учиться ради сладких подарков. Лучше использовать нематериальное поощрение — похвалу и проявление внимания к успехам детей, отмечают они.
Тем временем Верховная Рада Украины 16 января приняла закон о среднем образовании, согласно которому учиться на русском языке можно будет только в детсадах и начальных классах.