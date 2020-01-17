Во Львове решили награждать школьников круассанами за хорошее знание украинского

Во Львове в рамках акции «Украинский – это очень круто» ученикам бесплатно раздают круассаны, сообщается в сюжете ТСН 16 января

Чечило пояснил, в чем главная проблема запрета русских школ на Украине © РИА Новости, Алексей Фурман | Перейти в фотобанк

Акция получила название «Украинский — это очень круто!» и ее планируется сделать постоянной. Между тем психологи предупреждают об опасности формирования привычки учиться ради сладких подарков. Лучше использовать нематериальное поощрение — похвалу и проявление внимания к успехам детей, отмечают они.

Тем временем Верховная Рада Украины 16 января приняла закон о среднем образовании, согласно которому учиться на русском языке можно будет только в детсадах и начальных классах.