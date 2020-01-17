Украинское правительство впервые за 28 лет не отчиталось перед депутатами Верховной Рады. Об этом в пятницу, 17 января, заявила председатель фракции «Европейская солидарность» Ирина Геращенко, сообщает пресс-служба партии

«Сегодня с правительством случился позорный случай. За 28 лет независимости Украины — это был первый случай, когда правительство в полном составе как коллективный орган не явилось в парламент на час вопросов к правительству. Простите, в Регламенте Верховной Рады Украины записано — отчет, час вопросов к правительству, а не к министру», — заявила Геращенко.

Прощается, но не уходит. Эксперты об отставке премьера Гончарука © AFP, Sergei SUPINSKY | AFP, Sergei SUPINSKY | Перейти в фотобанк

По словам Геращенко, ей жаль, что «73% [избирателей] проголосовали за ту команду, которая даже не находит слов благодарности народу», а обещая заниматься вопросами людей, «швыряет заявления и шантажирует».

Ранее в Верховной Раде из-за заявления об отставке премьер-министра Алексея Гончарука был отменен час вопросов к правительству.