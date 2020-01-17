Сотрудники ФСБ изъяли у трех граждан России и двух украинцев не менее 66 килограммов наркотика мефедрон, который планировалось продать через крупную даркнет-площадку Hydra. Об этом сообщил пресс-центр спецслужбы 17 января

Крупнейшая в истории Украины нарколаборатория прекратила свою деятельность в Киеве © РИА Новости, Сергей Венявский | Перейти в фотобанк сообщении.

Отмечается, что крупные партии наркотика продавались через один из интернет-магазинов, действующий на даркнет-площадке Hydra. СМИ ее называют одной из крупнейших в России и СНГ.

По данным ФСБ, наркотические средства между членами ОПГ передавались исключительно через тайники, а места хранения тщательно скрывались. В целом вся деятельность координировалась через интернет.

Спецоперация прошла в подмосковном Серпухове. Дата задержания не уточняется, но сейчас все фигуранты уже содержатся в СИЗО.