«С поличным задержано пять активных участников ОПГ — трое граждан России и два гражданина Украины, у которых изъято не менее 66 килограммов мефедрона, более 600 литров жидкости, содержащей синтетические наркотики, а также различное лабораторное оборудование, химические реагенты и прекурсоры», — говорится в сообщении.
Отмечается, что крупные партии наркотика продавались через один из интернет-магазинов, действующий на даркнет-площадке Hydra. СМИ ее называют одной из крупнейших в России и СНГ.
По данным ФСБ, наркотические средства между членами ОПГ передавались исключительно через тайники, а места хранения тщательно скрывались. В целом вся деятельность координировалась через интернет.
Спецоперация прошла в подмосковном Серпухове. Дата задержания не уточняется, но сейчас все фигуранты уже содержатся в СИЗО.