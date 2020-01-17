Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что не получал заявление премьер-министра Алексея Гончарука об отставке, который утром подал его президенту Владимиру Зеленскому. Трансляцию 17 января вел телеканал «Рада»

Ранее выступая в Раде Гончарук заявил, что процедура с подачей заявления об увольнении прошла в рамках закона, поскольку поданное Зеленскому заявление написано на имя спикера парламента. Безпалько назвал три сценария в истории с отставкой Гончарука © РИА Новости, Нина Зотина

«Нет, на мое имя заявления нет. Было сказано, что это политическое заявление», — сказал Разумков, отвечая на вопрос депутатов после выступления в парламенте премьера.

Депутаты заявили, что хотели бы задать вопросы премьеру, но он удалился из зала. Разумков ответил, что время вопросов к правительству исчерпано. Его слова депутаты освистали. Тогда спикер предложил пригласить Гончарука в следующий раз, поскольку час вопросов к правительству, по его словам, не предполагает выступление. Депутаты стали скандировать «Позор». После этого члены правительства вышли из зала заседаний.