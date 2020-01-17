Глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко уверена, что указ президента Владимира Зеленского об уменьшении призывного возраста противоречит его обещаниям о прекращении войны. Об этом она заявила в эфире телеканала «NewsOne» в четверг, 16 января

«Президент Зеленский издал указ, которым уменьшил возраст призыва граждан Украины в армию с 20 лет до 18. Таким образом, президент хочет забирать наших ребят на войну с 18 лет. Это что, мир и покой, который он принес на Донбасс, это возвращение наших территорий в родную страну?» — заявила Тимошенко.

Зеленский своим указом изменил призывной возраст на Украине © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Ранее президент Украины Владимир Зеленский своим указом снизил призывной возраст с 20 до 18 лет. При президенте Петре Порошенко в 2015 году возраст призыва был увеличен с 18 до 20 лет.