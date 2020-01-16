Госбюро расследований Украины (ГБР) завело дело против бывшего директора ведомства Романа Трубы и начальника пресс-службы Максима Белоусенко о возможном разглашении данных досудебного расследования. Об этом пишет агентство «Украинские новости» в четверг, 16 января

Ранее президент Украины Владимир Зеленский уволил Трубу с должности директора ГБР. В понедельник депутат Рады от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко со ссылкой на ответ Генпрокуратуры заявил, что ведомство завело против Трубы уголовное дело по статьям «вмешательство в деятельность работников правоохранительных органов» и «разглашение данных досудебного следствия».

«По фактам, указанным в Вашем запросе, следователями государственного бюро расследований во исполнение постановления Шевченковского районного суда города Киева от 02.10.2019… в Единый реестр досудебных расследований были внесены сведения и начато уголовное производство», — цитирует агентство ответ ГБР на свой запрос.

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Заявительница сообщила, что 17 сентября обратилась в бюро о совершении Трубы и Белоусенко уголовного преступления, предусмотренного статьей «разглашение данных досудебного расследования», но ей отказали в возбуждении уголовного дела. В начале октября суд удовлетворил ее жалобу и обязал бюро завести дело.