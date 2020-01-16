Ранее на этой неделе стало известно, что по ходатайству Офиса генпрокурора суд арестовал комплекс имущества завода с целью сберечь его от «дальнейших попыток незаконного отчуждения».
По мнению ветеранов, «Океан» продолжает оставаться «разменной монетой в грязных играх проходимцев и коррумпированных чиновников в погонах».
«Из нашего города, города инженеров, корабелов, машиностроителей, металлургов сделали отстойник для зерновозов. Которые забили все улицы и дороги, ведущие в наши порты. Зерновозы, построенные в России, Германии и еще неизвестно где. Которые везут наше зерно для того, чтобы наш хлеб погрузили на суда, построенные в Китае, Корее, Турции, но только не в нашей стране, не в нашем Корабельном городе», — говорится в тексте письма.
Ветераны отметили, что во время предвыборной кампании не раз звучали обещания возродить на Украине кораблестроительную отрасль, однако слова продолжают расходиться с делом. В этих условиях бывшие рабочие «Океана» потребовали от Зеленского обратить свой взор на печальное состояние некогда процветавшего завода и разобраться в ситуации.
Судостроительный завод был построен в Николаеве еще в 1951 году. «Океану» принадлежит земельный участок площадью около 101 га и участок водной акватории площадью 42 га. За всю историю на верфи построено более 400 технически сложных судов.
Серьезные финансовые проблемы начались у «Океана» восемь лет назад. Чистый убыток предприятия составил 159,71 млн грн. В 2013 году суд признал предприятие банкротом и запустил процесс ликвидации.