Бывшие сотрудники николаевского корабельного завода «Океан» обратились с письмом к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой разобраться с ситуацией, которая складывается вокруг прославленного предприятия. Текст обращения опубликовало 16 января местное издание «НикВести»

Ранее на этой неделе стало известно, что по ходатайству Офиса генпрокурора суд арестовал комплекс имущества завода с целью сберечь его от «дальнейших попыток незаконного отчуждения».

По мнению ветеранов, «Океан» продолжает оставаться «разменной монетой в грязных играх проходимцев и коррумпированных чиновников в погонах».

«Из нашего города, города инженеров, корабелов, машиностроителей, металлургов сделали отстойник для зерновозов. Которые забили все улицы и дороги, ведущие в наши порты. Зерновозы, построенные в России, Германии и еще неизвестно где. Которые везут наше зерно для того, чтобы наш хлеб погрузили на суда, построенные в Китае, Корее, Турции, но только не в нашей стране, не в нашем Корабельном городе», — говорится в тексте письма.

Заводы гибнут за металл: украинский производитель авианосцев подготовлен к распилу © commons.wikimedia.org, Mezinov Alexey Viktorovich

Судостроительный завод был построен в Николаеве еще в 1951 году. «Океану» принадлежит земельный участок площадью около 101 га и участок водной акватории площадью 42 га. За всю историю на верфи построено более 400 технически сложных судов.

Серьезные финансовые проблемы начались у «Океана» восемь лет назад. Чистый убыток предприятия составил 159,71 млн грн. В 2013 году суд признал предприятие банкротом и запустил процесс ликвидации.