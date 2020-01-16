В то время, продолжил эксперт, ни у США, ни у Европейского Союза не была определена политика в отношении постсоветского пространства, и Вашингтон как раз рекомендовал Киеву выстраивать дружественные отношения с Москвой, объясняя, почему ему это выгодно.
«Но именно украинские политики постоянно и настойчиво талдычили Соединенным Штатам, что с Москвой никак нельзя дружить, что она враждебна, что надо дальше Россию подавлять, и так далее», — пояснил Ищенко.
Но Украина убедила США бороться с Россией до такой степени, подчеркнул политолог, что они сами стали использовать ее в качестве дубинки против России, причем по-другому просто не могло быть.
По его мнению, США уже отстали от Украины, потому что после Виктории Нуланд и Курта Волкера новый представитель Вашингтона в этой стране не назначен, а уровень дипломатического представительства понижен до временно поверенного.
И хотя американские дипломаты открыто отказываются работать в Украине, поскольку это представляет опасность для их карьеры, добавил специалист, от снижения активности Вашингтона Украина не стала более дружественной в отношении России.