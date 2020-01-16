Прежде чем говорить о том, когда США отстанет от Украины, нужно понимать, что это Украина приставала к США в начале 90х годов. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко, отвечая на вопросы читателей издания Украина.ру

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«Но именно украинские политики постоянно и настойчиво талдычили Соединенным Штатам, что с Москвой никак нельзя дружить, что она враждебна, что надо дальше Россию подавлять, и так далее», — пояснил Ищенко.

Но Украина убедила США бороться с Россией до такой степени, подчеркнул политолог, что они сами стали использовать ее в качестве дубинки против России, причем по-другому просто не могло быть.

По его мнению, США уже отстали от Украины, потому что после Виктории Нуланд и Курта Волкера новый представитель Вашингтона в этой стране не назначен, а уровень дипломатического представительства понижен до временно поверенного.

И хотя американские дипломаты открыто отказываются работать в Украине, поскольку это представляет опасность для их карьеры, добавил специалист, от снижения активности Вашингтона Украина не стала более дружественной в отношении России.