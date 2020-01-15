Оперативники спецслужбы установили, что чиновники осуществляли несанкционированные действия со служебной информацией. Для реализации сделки они вступили в сговор с владельцами IТ-предприятия, которое занимается разработкой программного обеспечения для ГНС и знает алгоритмы работы электронных информационных ресурсов ГФС Украины.
«Как разработчики систем защиты этих ресурсов коммерсанты создали возможность для обеспечения незаконного формирования налогового кредита по НДС субъектам реального сектора экономики. Для этого использовались более 300 подконтрольных организаторам фиктивно созданных фирм», — говорится в сообщении.
По данному факту зарегистрировано уголовное производство по ст. 364 Уголовного кодекса Украины.