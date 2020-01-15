Чиновники Государственной налоговой службы способствовали выведению в «тень» более 500 млн гривен (около 1,3 млрд рублей) ежемесячно. Об этом 15 января сообщается на сайте ведомства

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