Член националистической партии «Свобода», известный ресторатор Николай Синица может стать исполняющим обязанности председателя правления Одесского припортового завода (ОПЗ). Об этом 15 января сообщила «Думская»

Николай Синица владеет корпорацией «Омекс», которой принадлежит сеть ресторанов «Два Гуся», кофейни «СIТI», «Суши-кафе», пиццерия Felicita. Кроме того, он партнер американской сетевой компании Amway. С ноября 2016 по апрель 2019 года он управлял государственным аэрогеодезическим предприятием.

Его кандидатуру должны были рассмотреть на заседании Кабмина 15 января. Однако этот вопрос перенесли на следующее заседание, так как премьер-министр Алексей Гончарук еще не говорил с кандидатом.

Олейник предложил вместо приватизации предприятий выставить на продажу Кабмин © РИА Новости, Владимир Трефилов

Кабинет министров Украины в 2015 году выставил ОПЗ на продажу. В апреле 2018 года завод приостановил производство из-за прекращения подачи газа. Возобновить работу предприятие смогло в августе прошлого года.