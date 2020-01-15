Прекращено финансирование крымско-татарского канала ATR. Об этом в Facebook написал заместитель генерального директора канала Айдер Муждабаев вечером 14 января

Муждабаев провозгласил себя президентом Украины © кадр из видео Youtube-канала Айдера Муждабаева Ленуру Ислямову.

По словам Муждабаева, трансляция была отключена утром из-за задолженности канала перед израильской спутниковой компанией. Она выставила срок для возвращения долга до 2020 года, однако этого не произошло.

«Деньги на это были выделены из бюджета в субботу 28 декабря 2019 года. Никаких валютных операций уже было провести невозможно, и мы вернули деньги в бюджет. После чего они для нас "обнулились". Мы бы все успели, если бы деньги пришли ну хотя бы в пятницу, но нет, кто-то решил иначе…» — написал Муждабаев.

Кроме того, на ATR остались «висеть» и долги за «доставку сигнала в Крым» и за аренду помещения в столице Украины. Общая сумма составила 15 млн гривен, или почти 38,4 млн рублей.

По словам Муждабаева, что с этими догами делать, «пока не ясно», производство передач на канале сокращено на 90%.