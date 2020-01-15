В Симферополе 14 января открылись курсы по подготовке футбольных судей. Об этом 15 января на своем сайте сообщил Крымский футбольный союз (КФС), в штаб-квартире которого прошло первое занятие «Школы молодого судьи-2020»

Будущих арбитров готовят специалисты Крымского футбольного союза во главе с руководителем судейско-инспекторского комитета КФС Юрием Ваксом.

Курс подготовки арбитров продлится четыре месяца. Слушателям предстоят теоретические и практические занятия.

«На первом учебном занятии, которое преимущественно носило ознакомительный характер, присутствовали более 15 человек, желающих в будущем стать футбольными рефери. Также занятие посетили и действующие футбольные арбитры», — говорится в сообщении КФС.

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Кроме того, они смогут попасть в список судей, которые проводят матчи под эгидой Крымского футбольного союза.

Главный преподаватель школы Юрий Вакс — украинский и российский футбольный судья, арбитр первой категории, с 2009 по 2017 год обслуживал игры Премьер-лиги Украины.