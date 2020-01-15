Будущих арбитров готовят специалисты Крымского футбольного союза во главе с руководителем судейско-инспекторского комитета КФС Юрием Ваксом.
Курс подготовки арбитров продлится четыре месяца. Слушателям предстоят теоретические и практические занятия.
«На первом учебном занятии, которое преимущественно носило ознакомительный характер, присутствовали более 15 человек, желающих в будущем стать футбольными рефери. Также занятие посетили и действующие футбольные арбитры», — говорится в сообщении КФС.
Выпускники школы, успешно сдавшие экзамен, будут проводить матчи Детско-юношеской футбольной лиги Крыма и чемпионата полуострова среди любителей.
Кроме того, они смогут попасть в список судей, которые проводят матчи под эгидой Крымского футбольного союза.
Главный преподаватель школы Юрий Вакс — украинский и российский футбольный судья, арбитр первой категории, с 2009 по 2017 год обслуживал игры Премьер-лиги Украины.