Футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» отказался от идеи проведения февральского тренировочного сбора в Катаре из-за опасений по поводу безопасности на Ближнем Востоке. Об этом сообщил главный тренер Уле-Гуннар Сульшер, передает «Сегодня» 15 января

Иранский кризис ударил по Украине. Что обсуждают соцсети 9 января © РИА Новости, Сергей Мамонтов | Перейти в фотобанк

Однако после того, как иранские военные сбили украинский пассажирский самолет под Тегераном, а также после убийства иранского генерала Касема Сулеймани американскими дронами рядом с международным аэропортом Багдада, МЮ пересмотрел свои планы.

«Есть вещи, которые волнуют меня больше, чем футбол. Мы думали о сборе на Ближнем Востоке, но теперь это точно отменяется. Я дам игрокам несколько дней отпуска. Не знаю, куда они поедут, но точно останутся в Европе», — заявил Сульшер.

Обстановка на Ближнем Востоке обострилась в ночь на 3 января после ракетного удара США в районе багдадского аэропорта, в результате которого погиб Сулеймани. А спустя пять дней вскоре после вылета из аэропорта Тегерана потерпел крушение Boeing 737 «Международных авиалиний Украины».

Как сообщили впоследствии иранские военные, украинский самолет был сбит случайно: он пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за вражескую крылатую ракету, так как там ожидали атаки со стороны США.