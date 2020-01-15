Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от премьер-министра Алексея Гончарука лишить министров премий, чтобы не раздражать украинцев. Об этом в среду, 15 января, со ссылкой на собственные источники сообщил Telegram-канал «Резидент»

«Наш источник в ОП рассказал, что прошёл тяжелый разговор между президентом и премьер-министром Украины насчёт министерских премий. Гончарук пытался любыми способами обелить своих птенцов, даже приводил довод про конверты депутатам, что ещё больше рассердило Зеленского. Президент Украины потребовал ликвидировать раздражитель в обществе и перестать рисовать 1000% премии, а иначе последуют оргвыводы», — говорится в сообщении.

«Зарплата главы «Укрпочты» в 2,5 раза больше, чем у Трампа». Соцсети обсуждают доходы украинских чиновников © Julia Berezovska/ Press office NBU Андрея Коболева и его заместителя Юрия Витренко, по данным «Резидента», ничего сделать не получится — они прописаны в контрактах.

Ранее премьер-министр Гончарук объяснил резкое увеличение зарплат членов своего кабинета и их замов тем, что с помощью огромных выплат правительство ушло от теневых схем.