«Наш источник в ОП рассказал, что прошёл тяжелый разговор между президентом и премьер-министром Украины насчёт министерских премий. Гончарук пытался любыми способами обелить своих птенцов, даже приводил довод про конверты депутатам, что ещё больше рассердило Зеленского. Президент Украины потребовал ликвидировать раздражитель в обществе и перестать рисовать 1000% премии, а иначе последуют оргвыводы», — говорится в сообщении.
Гончарук пообещал решить этот вопрос и проследить за зарплатами топ-чиновников. Однако с премиями главы «Нафтогаза» Андрея Коболева и его заместителя Юрия Витренко, по данным «Резидента», ничего сделать не получится — они прописаны в контрактах.
Ранее премьер-министр Гончарук объяснил резкое увеличение зарплат членов своего кабинета и их замов тем, что с помощью огромных выплат правительство ушло от теневых схем.