Если прогнозировать отношения Москвы и Брюсселя, то России по определению выгодно иметь дело большой структурой, которая объединяет множество мелких структур со своими интересами. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко, отвечая на вопросы читателей издания Украина.ру

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«Эти маленькие амбициозные ничтожества будут совершенно неуправляемо, решая какие-то свои проблемы (не всегда и не всем понятные), объективно вредить интересам России и Германии», — указал Ищенко.

По его мнению, в этом случае у сторон останется два варианта: либо не обращать на них внимания (что сложно), либо ликвидировать эти образования и смыкать границы с Германией, что может привести к необходимости выстраивать отношения с покоренными народами.

Не факт, что у России сложатся отношения с потенциально дружественными Германией, Францией или Италией, но во всяком случае в этом заинтересованы все стороны, добавил политолог.