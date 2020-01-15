Если Евросоюз вдруг распадется, подчеркнул эксперт, то между Россией и ее европейскими партнерами окажется множество небольших образований, которые будут преследовать свои мелкие интересы.
«Эти маленькие амбициозные ничтожества будут совершенно неуправляемо, решая какие-то свои проблемы (не всегда и не всем понятные), объективно вредить интересам России и Германии», — указал Ищенко.
По его мнению, в этом случае у сторон останется два варианта: либо не обращать на них внимания (что сложно), либо ликвидировать эти образования и смыкать границы с Германией, что может привести к необходимости выстраивать отношения с покоренными народами.
Не факт, что у России сложатся отношения с потенциально дружественными Германией, Францией или Италией, но во всяком случае в этом заинтересованы все стороны, добавил политолог.